Du plastique en quantité et des amas de graisse durcie dans le lac Ontario

Un projet de recherche mené dans le port de Toronto conclut que les petits morceaux de plastique sont un des plus gros polluants rejetés dans le lac Ontario.

Les chercheurs estiment que 10 000 tonnes métriques de déchets, composés en grande partie de plastique, se retrouvent chaque année dans les Grands Lacs.

Depuis 2019, une équipe de recherche de l'Université de Toronto installe des poubelles flottantes qui recueillent les déchets dans le port.

En 2022, les 10 poubelles ont amassé près de 93 000 petits morceaux de plastique en quatre mois.

Les étudiants qui font le tri des déchets ont trouvé des granulés de plastique. Photo : Avec l'autorisation de Ports Toronto

Les granulés de plastique, qui mesurent moins de 5 millimètres de diamètre, sont les objets qu’on trouve en plus grand nombre. Des morceaux plus gros qui se sont détachés d’objets en plastique, des emballages d’aliments, des mégots de cigarettes, des pailles en plastique et des bouchons de bouteille se retrouvent aussi dans les poubelles flottantes.

Les déchets qui flottent sur le lac peuvent provenir notamment d’usines, de poubelles qui débordent ou d’objets qui ont été charriés par le vent ou par les eaux de ruissellement.

Les récipients ont aussi recueilli pour la première fois des amas durs comme de la roche, formés d’une combinaison de graisse et de déchets qui se retrouvent dans les égouts, par exemple des lingettes et des couches.

L'été dernier, plus de 100 de ces masses dures se sont retrouvées dans les poubelles flottantes, en général après des orages accompagnés de pluies abondantes.