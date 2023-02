Saint-Marc-de-Figuery réduit l’ampleur du projet du Centre Dominic-Boutin

C’est en effet un projet plus modeste que prévu qui a été présenté à la trentaine de citoyens présents lors d’une assemblée publique, lundi soir. L’évaluation des coûts pour le projet de centre multifonctionnel sportif, culturel et communautaire a carrément doublé depuis 2019, pour s’élever à 3,8 millions de dollars.

On construira plutôt un toit sur la patinoire extérieure, avec une coursive qui permettra aux gens de courir à l’abri. La structure en acier aura une dimension de 200 pieds par 100 pieds et n’aura pas de murs. Un bâtiment de services de 80 pieds par 30 pieds abritera la resurfaceuse et permettra aux gens de chausser leurs patins au chaud. On y trouvera aussi des installations sanitaires.

« On a réduit le projet pour arriver à 2,4 millions de dollars. Dès le départ, on a toujours dit qu’on voulait construire un bâtiment avec l’argent qu’on avait. À 3,8 millions de dollars, on n’était plus dedans du tout. On revient donc à faire un toit sur la patinoire. » — Une citation de Jean-Claude Périgny, président du Comité des loisirs de Saint-Marc-de-Figuery

Jean-Claude Périgny, président du Comité des loisirs de Saint-Marc-de-Figuery. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C’est sûr qu'avoir un bâtiment fermé comme on projetait, ça donne des opportunités de faire plus de choses, mais l’objectif a toujours été d’avoir un toit sur la patinoire et c’est là qu’on s’en va , ajoute M. Périgny.

Ce toit sur la patinoire était le rêve de Dominic Boutin, décédé dans un accident de motoneige en 2017. C’est pourquoi le centre récréatif portera son nom afin d'honorer sa mémoire.

Le milieu se mobilise

La Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery investira 190 000 $ dans l’acquisition et la préparation du terrain. Elle assumera aussi les coûts annuels d’entretien.

On parle du chauffage du petit bâtiment, de l’éclairage, des frais d’entretiens reliés à tout ça. On aura une petite Zamboni pour le resurfaçage de la glace. Donc, il y aura aussi des frais de main-d’oeuvre pour son opération. Mais ça n’aura pas d’impact significatif sur notre budget. Ça nous coûte actuellement entre 9000 et 10 000 $, et on prévoit que ça va nous coûter aux environs de 15 000 à 18 000 $ , indique le maire de St-Marc-de-Figuery, André Rioux.

Le maire de Saint-Marc-de-Figuery, André Rioux. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ottawa et Québec injectent chacun 750 000 $ dans le projet, alors qu'on s’approche de l'objectif d'amasser 850 000 $ dans le milieu.

Pour une municipalité comme nous d’environ 950 habitants, faites le calcul, je pense que le ratio est très bon. On en est très fiers. C’est un projet qui tenait à cœur à Dominic Boutin. C’est une addition à notre municipalité qui connaît quand même une croissance avec 100 nouveaux habitants au cours des cinq dernières années. Je pense qu’on a une population active et que le centre va amener beaucoup de vitalité , affirme André Rioux.

Ce dernier souhaite maintenant aller en appel d’offres sur un devis de performance en mars prochain, ce qui permettra aux soumissionnaires de façonner le projet comme ils l’entendent. L’objectif est d’octroyer le contrat au printemps, pour une construction durant l’été et une livraison à l’automne.

La patinoire extérieure actuelle a été rénovée en 2013. Elle sera déplacée un peu plus au nord, à l'ouest du terrain de soccer, qui est à l'avant-droit sur la photo. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Des citoyens rassurés

Julie Leblanc, qui habite Saint-Marc-de-Figuery depuis 2010, avoue qu’elle était venue s’informer parce qu’elle craignait que le projet soit trop ambitieux et qu’il ait un impact sur les taxes des citoyens.

Mais finalement, je suis agréablement surprise et rassurée. Je pense que ça va être un beau projet pour notre municipalité et à la hauteur de ce qu’on est capables de se payer , estime-t-elle.

Résident depuis 13 ans à Saint-Marc-de-Figuery, Gabriel Cloutier se réjouit de voir le projet s’approcher d’une réalisation, après toutes les embûches des dernières années.

Gabriel Cloutier, un résident de Saint-Marc-de-Figuery depuis 13 ans. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon