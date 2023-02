À Calgary, l’École Catherine Nichols Gunn propose une machine distributrice de livres

C'est tellement excitant, les enfants passent devant tous les jours, regardent à l'intérieur et essaient de voir les livres, c'est vraiment excitant pour eux , lance Linda Doyle, directrice de l’école primaire Catherine Nichols Gunn.

La machine distribuera plus de 220 livres, ajoute Brian Warren, fondateur et directeur général de Start2Finish. Chaque élève peut se procurer un livre grâce à un jeton j'aime les livres , indique-t-il.

Linda Doyle explique que les élèves peuvent gagner ces jetons en faisant des actions collectives comme un projet d’art. Une fois que la classe a remporté un écusson, chaque élève a droit à un jeton, souligne-t-elle.

Offrir une variété de perspectives

Si vous regardez à l'intérieur de la machine, vous remarquerez que beaucoup d'auteurs sont noirs, autochtones, sud-asiatiques, de descendance et d'ascendance , indique Linda Doyle.

« L'objectif est d'offrir une variété de perspectives dans les livres que les enfants lisent afin qu'ils soient exposés aux histoires et aux occasions de lecture de tous les horizons [...] aux cultures ainsi qu'aux expériences qui sont dans ce monde. » — Une citation de Linda Doyle, directrice, École Catherine Nichols Gunn

Selon elle, il est important de refléter la diversité que l’on retrouve au Canada dans les livres. Nous nous connectons aux livres à cause de qui nous sommes, donc si nous leur offrons des livres qui se connectent à qui ils sont, ils voudront plus les lire , dit-elle.

« Lorsque vous mettez des livres dans une maison, les enfants lisent. [Cette initiative] leur donne l'occasion d'avoir ces livres à la maison et ainsi, d'augmenter les chances qu'ils lisent et donc d'améliorer leurs compétences en lecture et écriture. » — Une citation de Linda Doyle, directrice, École Catherine Nichols Gunn

L'objectif de la machine distributrice est d'offrir plus de littérature autochtone aux enfants. Photo : Radio-Canada

Selon Brian Warren, avoir accès à ces livres permettra aux enfants de se voir dans l’éducation et la littérature et ainsi, renforcer leur estime de soi.

Adaline Osborne, une élève de l’école qui aime beaucoup la lecture, est ravie à l’idée d’avoir accès à un nouveau livre chaque mois. Cette nouvelle machine représente beaucoup, elle permettra de mieux faire connaître la culture autochtone et aidera les autres enfants de l'école à apprendre d'une manière plus simple et plus efficace , dit-elle, ajoutant que cela les motivera à gagner plus d’écussons.

L’organisme Start2Finish promet d'envoyer régulièrement de nouveaux livres à l'École Catherine Nichols Gunn et souhaite installer au moins 15 machines distributrices de livres à travers le Canada.