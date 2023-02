L’Alberta annonce un crédit d’impôt pour les entreprises de transformation agroalimentaire

L’Alberta a annoncé mardi un crédit d’impôt pour les entreprises de transformation agroalimentaire. Le crédit d’impôt non remboursable de 12 % sera offert aux entreprises qui font des investissements en capital d’au moins 10 millions de dollars en Alberta. Il doit entrer en vigueur au printemps.

Le nouveau crédit d'impôt pour la transformation agricole nous permettra d'attirer des projets agroalimentaires à grande échelle qui contribueront à faire croître notre industrie, à accroître les débouchés pour les producteurs primaires, à créer des emplois et à continuer de nourrir la population , a lancé Nate Horner, ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation.

Le gouvernement espère que ce crédit d’impôt permettra d’améliorer la compétitivité de ce secteur évalué à plus de 20 milliards de dollars et qui emploie 22 400 Albertains.

Le secteur de la transformation alimentaire est le plus grand secteur manufacturier de la province et a représenté 23,8 % du total des ventes manufacturières provinciales en 2021. L’Alberta prévoit que la demande pour les produits alimentaires devrait augmenter de 56 % d'ici 2050.