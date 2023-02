La confiance des entreprises atteint un creux record en Ontario

Ce rapport, publié mardi montre que les entrepreneurs ont une confiance en berne envers l'économie pour l’année en cours, mais gardent également espoir quant à l'avenir de leur organisation.

Les pénuries de main-d'œuvre, l'inflation, les vulnérabilités du système de santé et les prévisions d'une contraction économique minent la confiance dans les perspectives économiques de la province , explique le président de la CCO , Rocco Rossi, dans un communiqué de presse.

Le président de la Chambre de commerce de l'Ontario, Rocco Rossi Photo : Radio-Canada

Le sondage indique que 16 % des entreprises ontariennes ne s’attendent pas à ce que l'économie s'améliore cette année. Ce chiffre est en baisse de 13 points par rapport à 2022 et est de 5 points inférieur au précédent record, qui date de 2021.

« La baisse de confiance de cette année reflète également une augmentation constante des faillites d'entreprises dans tout l'Ontario en 2022, avec d'autres fermetures susceptibles de se produire en 2023 à mesure que l'économie ralentit et que le fardeau de la dette devient intenable. » — Une citation de Rapport économique de l'Ontario, Chambre de commerce de l'Ontario

Comme l'an dernier, une majorité des entreprises (53 %) redoutent les pénuries de main-d'œuvre, particulièrement dans l'industrie minière, les services publics, l'enseignement, la construction et les services d'hébergement et de restauration.

Sans surprise, les pénuries de main-d'œuvre continuent de dominer en tant que source de préoccupation, affectant directement la plupart des employeurs et 87 % des grandes entreprises , déclare Claudia Dessanti, directrice principale des politiques à la CCO .

Le rapport estime que ces pénuries devraient s'atténuer à mesure que l'économie ralentit et que les cibles en immigration augmentent.

Les industries de l'information et de la culture, le commerce de détail et le commerce de gros sont les plus perplexes face à la conjoncture. De l'autre côté du spectre se trouvent les services publics, administratifs et de gestion des déchets, qui demeurent des services essentiels pour lesquels la demande ne cesse d'augmenter .

Des disparités géographiques apparaissent aussi. Les régions urbaines de Toronto et Ottawa et, de manière plus surprenante, le Nord-Est ontarien sont celles où les entreprises affichent le plus de confiance.

La Chambre de commerce de l’Ontario et Golfdale Consulting ont interrogé 1912 entreprises, organismes sans but lucratif et établissements postsecondaires pour ce sondage en ligne mené du 18 octobre au 30 novembre 2022. Une marge d’erreur ne peut pas être calculée sur un échantillon non probabiliste comme celui-ci. Toutefois, à titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de ± 3 %, 19 fois sur 20.

D’un autre côté, la majorité (53 %) des commerces interrogés dans ce sondage disent garder espoir quant à l'avenir de leur organisation. M. Rossi souligne que bien que les propriétaires d'entreprise se montrent inquiets, ils se consacrent à la croissance et au développement de leur propre exploitation.

De manière prometteuse, la plupart des entreprises sont convaincues qu'elles peuvent résister à ces vents contraires et continuer à croître au cours de l'année à venir , ajoute-t-il.