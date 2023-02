Reprise des cours au campus de Carleton-sur-Mer du cégep de la Gaspésie et des Îles

Après avoir été suspendus deux jours en début de semaine, les cours reprendront mercredi au campus de Carleton du cégep de la Gaspésie et des Îles.

La direction avait pris la décision de suspendre les cours lundi et mardi en raison d’un dégât d’eau survenu au courant de la fin de semaine.

Les deux jours de suspension nous ont permis de faire du ménage, de vérifier que le dégât d’eau était stabilisé, de nous assurer qu’il n’allait pas y avoir d’autres dégâts éventuellement et surtout de nous assurer que le campus soit sécuritaire et conforme pour recevoir les étudiants , a expliqué Julie Lépine, conseillère en communications au Cégep de la Gaspésie et des Îles.

C'est un bris de tuyauterie au 4e étage du bâtiment principal qui est à l’origine du sinistre. Il est encore trop tôt pour déterminer la cause de l’incident, selon Mme Lépine.

Elle ajoute qu’une firme experte en après-sinistre a été mandatée pour évaluer les dommages de cet incident.

La direction n’a toutefois pas encore les conclusions de cette évaluation pour connaître la cause exacte ainsi que pour connaître le coût des dommages causés par l’eau.

Avec la collaboration de Roxanne Langlois.