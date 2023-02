Langues officielles : des voix acadiennes déplorent les blocages à la réforme

En mars 2022, la ministre fédérale des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, présentait la nouvelle version du projet de loi C-13 pour moderniser la loi sur les langues officielles qui n’avait pas été touchée depuis 30 ans. L’objectif de cette réforme est notamment de protéger le français, en déclin partout au pays.

Près d’un an plus tard, C-13 fait du surplace. Le caucus de Justin Trudeau se divise en ce moment au parlement. Des députés libéraux de l’ouest de Montréal, majoritairement anglophone, ont ouvertement critiqué le projet de loi et déposé des amendements pour le faire modifier.

Urgence à agir en milieu minoritaire

Ces coups d’arrêt inquiètent en Acadie. Pour le président de la Société de l’Acadie au Nouveau-Brunswick (SANB), ils pourraient même mettre en péril l’adoption de la réforme qui est réclamée dans la région.

C’est très frustrant. Ça fait plus de cinq ans que la SANB, que les communautés acadiennes et francophones en dehors du Québec travaillent d’arrache-pied pour ce dossier-là. Là, nous sentons bien que le premier ministre et son bureau sont en train de laisser tomber nos communautés , déplore Alexandre Cédric Doucet qui réclame une adoption dans les plus brefs délais .

Niki Ahston, députée fédérale NPD, membre du comité des langues officielles. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Pour la députée fédérale du NPD au Manitoba Niki Ashton, membre du comité permanent des langues officielles, la situation sur cette question est très préoccupante au Nouveau-Brunswick.

« La défense du français est une question clairement urgente et on a besoin que le gouvernement fédéral soutienne les communautés acadiennes et francophones, pas seulement en tweets et en paroles, mais en actions. » — Une citation de Niki Ashton, députée fédérale NPD

Chris d’Entremont, député du parti progressiste-conservateur en Nouvelle-Écosse, ne comprend pas le retard accumulé. Pour les petites populations francophones qui ne sont pas au Québec, on a besoin d’une base pour l'épanouissement de nos communautés. C-13, ça démarrera quelque chose de nouveau.

Chris d’Entremont, le député progressiste-conservateur d’Argyle-Barrington. Photo : Radio-Canada / Peter Dawson

Niki Ashton déplore également le retard pris à cause du parti au pouvoir sur un projet de loi porté par le gouvernement. Sur les huit sessions au comité des langues officielles, trois sont déjà terminées.

Les étapes clés sont maintenant au parlement. [...] On a perdu du temps à entendre les arguments des libéraux de l’île de Montréal, des arguments qu’ils auraient dû avoir avec leur propre équipe. Ils ont plaidé avec l’opposition plutôt qu’avec le gouvernement pour s’assurer que leur opinion soit comprise par leur propre camp.

Une « chicane de dernière minute »

Elle dénonce des jeux politiques de certains libéraux aux dépens de la réforme. Chris d’Entremont, lui, ne comprend pas cette chicane en dernière minute et estime que les discussions auraient dû se faire à l'interne.

Pour le président de la SANB , ces divisions internes aux libéraux donnent l’impression qu’il y a un gouvernail sans capitaine .

Si la ministre des Langues officielles reconnaît des débats musclés , Ginette Petitpas Taylor ne condamne pas les députés frondeurs de son propre camp.

La ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, se lève pendant la période des questions, à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Elle estime que les membres du caucus et du comité des langues officielles font un travail qui est essentiel. C’est important de débattre du projet de loi et que les députés puissent partager leurs points de vue. [...] On ne dit pas à nos membres quoi dire .

La langue qui est fragile au Canada, c’est le français

Ce qui agace également en Acadie, c’est que le retard pris soit dû au Montréal anglophone, en situation de langue minoritaire.

La langue qui est fragile au Canada, c’est le français et non l’anglais , rappelle Alexandre Cédric Doucet, le président de la SANB .

Le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Alexandre Cédric Doucet, déplore les retards que la loi sur les langues officielles a pris. Photo : Radio-Canada

Ginette Petitpas-Taylor, elle, reste politiquement correcte. Elle estime que le projet de loi adressera le déclin du français au pays y compris au Québec, tout en appuyant les communautés de langues officielles en situation minoritaire .

La ministre croit toujours dur comme fer à un projet de loi qui est fort, qui est efficace et qui va faire le travail nécessaire et espère le mettre en place le plus rapidement possible.

Avec des informations d'Alix Villeneuve