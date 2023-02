Le 38 e Jewish Book Festival, festival consacré à la littérature juive, revient dans sa formule habituelle après deux éditions présentées en ligne. Du 11 au 16 février, une vingtaine d'événements et des rencontres avec 41 auteurs se tiendront au Centre culturel juif de Vancouver.

Le Festival rassemble ce qui s’est fait de mieux dans la dernière année en matière de littérature portant de près ou de loin sur l'identité juive, dit la directrice Dana Camil Hewitt.

C'est de la littérature universelle, sur des sujets qui nous intéressent tous. [...] C’est peut-être un autre angle, un autre regard sur la réalité contemporaine d’une perspective culturelle juive .

Les auteurs juifs sont majoritaires dans la programmation, mais le Festival n’en fait pas un prérequis pour ses auteurs invités. Leurs propos touchent néanmoins tous à la culture juive.

Dana Camil Hewitt, directrice du Jewish Book Festival. Photo : Anat Basanta

Récits, mémoires, bandes dessinées, mais aussi fiction, les styles explorés sont variés, mais les sujets qui émergent cette année parmi les auteurs sont ceux de la santé mentale.

La littérature, elle reflète la réalité de nos jours. Alors l'accent sur la santé mentale et la psychologie, on doit parler de ça, on veut parler de ça , affirme la directrice du Festival.

Le Festival débute d’ailleurs avec le médecin vancouvérois Gabor Maté, auteur de plusieurs best-sellers internationaux. Gabor Maté a travaillé pendant 12 ans à la Portland Society dans le quartier Downtown Eastside avec les toxicomanes et les itinérants.

« Nous sommes très heureux qu'il ait accepté notre invitation. C’est une personne très liée à notre communauté. Il est aussi un membre du centre [culturel juif] », souligne Dana Camil Hewitt.

Le Vancouvérois Gabor Maté participe au Festival du livre juif pour présenter sa dernière publication : The Myth of Normal. Photo : Fournie par Jewish Book Festival

Sa dernière publication, The Myth of Normal, est un essai qui parle du lien entre traumatisme et maladie.

Avec la notoriété de Gabor Maté, les billets pour la soirée d’ouverture se sont rapidement envolés, ce qui a forcé le Festival à offrir une diffusion en ligne.

Charlotte Schallié a édité le projet de bande dessinnée « But I live » dans le cadre d'un projet de l'Université de Victoria. Photo : Fournie par Jewish Book Festival

Un autre moment fort prévu dans la programmation est la présentation de But I Live, un projet de bande dessinée de l’Université de Victoria, édité par Charlotte Schallié.

Cette bande dessinée est le fruit de rencontres à Vancouver, en Hollande et en Israël entre trois illustrateurs et trois survivants de l’holocauste. Tous seront présents, en personne ou en ligne, pour témoigner du processus de création.

La publication a déjà remporté en 2022 le prix de la biographie au Canadian Jewish Literary Award et le 8 février dernier, elle a été récompensée par deux prix PROSE remis par l'American Association of Publishers : ceux de la biographie et de la bande dessinée de l'année.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Miriam Libicki a illustré l'histoire familiale de David Schaffer dont la famille a survécu aux atrocités nazies en Roumanie. Photo : Miriam Libicki

La soirée de clôture est réservée à la journaliste Isabel Vincent dont le récit Overture of Hope dévoile le travail en coulisse de deux soeurs britanniques éprises d’opéra.

Pressentant le danger à l'horizon pour les Juifs dans les années 1930, elles ont organisé, de 1937 à 1939, l’exil vers Londres de douze musiciens et chefs d’orchestre juifs membres de compagnies d'opéra en Allemagne et en Autriche.

Pour l'occasion, Isabel Vincent partagera la scène avec la soprano Catherine Thornsley et le pianiste Roger Parton du City Opera de Vancouver.