Un enseignant filmé à son insu dans une douche par deux élèves

La direction de l'école secondaire Bernard-Gariépy de Sorel-Tracy, en Montérégie, a déposé une plainte en bonne et due forme contre deux de ses élèves qui auraient filmé à son insu un membre du personnel enseignant dans une douche privée.

Selon nos sources, ces deux élèves impliqués dans ce qui est qualifié par le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy comme un geste criminel de voyeurisme ont déjà été identifiés et rencontrés par les policiers de la Sûreté du Québec.

C'est grâce à la vigilance d'un parent qui a vu la vidéo sur l'appareil intelligent de son enfant – qui fréquente l'école secondaire – que la direction a pu alerter les policiers de la situation, a expliqué la porte-parole de la SQ , Audrey-Anne Bilodeau.

Les gestes allégués se seraient produits lundi dans les douches du vestiaire de l'école secondaire. Selon la direction de l'établissement, l'enseignant se serait assuré que tous les élèves avaient quitté le vestiaire pour utiliser une douche privée.

Deux élèves de premier cycle au secondaire auraient profité de la situation pour revenir en catimini afin de filmer la victime à son insu pour ensuite partager les images à d'autres camarades de classe.

Plusieurs jeunes de l'école secondaire, incluant les deux élèves en question, ont été rencontrés par les enquêteurs de la SQ au cours de la journée.

Le Code criminel

Ces agissements, tant la captation de la vidéo que son partage, représentent du voyeurisme et de la distribution non consensuelle d’images intimes. Ce sont des infractions prévues au Code criminel canadien , affirme Mme Bilodeau, de la Sûreté du Québec.

La policière explique que cela s'applique à tous. Il faut savoir que même une personne majeure, qui reçoit cette vidéo et la redistribue à d'autres personnes, s'expose à des accusations criminelles parce qu'elle contribue à perpétrer le crime , avise-t-elle.

Quant aux jeunes qui en seraient les auteurs, sachez que le Code criminel canadien expose quiconque âgé de 12 ans et plus à faire face à des accusations criminelle en Chambre de la jeunesse , ajoute-t-elle.

Pour sa part, le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy indique que le personnel de l’école « collabore avec les forces policières » en ce moment.

Tous les intervenants de l’école secondaire Bernard-Gariépy ainsi que du Centre de services scolaire de Sorel-Tracy traitent cette situation avec le plus grand sérieux, vigilance et rigueur. Des filets de sécurité sont actuellement analysés et mis en place afin d’éviter ce genre de cas , peut-on lire dans une lettre envoyée à tous les parents.

« Nous vous invitons à vérifier auprès de votre enfant s’il détient ces images. Dans un tel cas, veuillez immédiatement veiller à ce que ces dernières soient supprimées définitivement. Toute conservation ou tout partage, que ce soit en envoyant ces images ou simplement en les exhibant à autrui, pourrait également vous rendre criminellement responsable. » — Une citation de Extrait de la lettre du Centre de services scolaires de Sorel-Tracy

Le Centre invite les parents à intervenir auprès de leurs enfants pour les éveiller à cette réalité. Nous comptons également sur votre collaboration afin de sensibiliser vos enfants sur les conséquences de ce type d’agissements, agissements qui ne sauraient en aucun cas être tolérés , déclare-t-il dans sa missive.

Si vous avez des informations supplémentaires, notamment sur l’identité des personnes ayant participé directement ou indirectement à ces partages, veuillez communiquer sans délai avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.