Brunswick News cessera d’imprimer ses quotidiens le mardi et le vendredi

Les trois journaux quotidiens de Brunswick News Inc. ne seront plus imprimés le mardi et le vendredi à compter du mois prochain. Le groupe de presse dit avoir pris cette décision notamment en raison de défis économiques et logistiques.

Brunswick News Inc. (BNI) a annoncé à ses abonnés mardi que ce changement entrera en vigueur dans un mois, le 7 mars. Le Telegraph-Journal, le Times & Transcript et le Daily Gleaner seront seulement imprimés trois fois par semaine; le mercredi, le jeudi et le samedi.

Le groupe de presse indique que son site web sera alimenté sept jours par semaine et que des courriels contenant des nouvelles et d’autres éléments – tels que les avis de décès, une caricature et des casse-têtes – seront envoyés aux abonnés le mardi et le vendredi.

Il n’a pas été facile de prendre cette décision, qui prend en compte les défis économiques et logistiques liés à la livraison d’un produit imprimé et l’évolution des habitudes de consommation de nos publics , lit-on dans le message publié mardi.

Il ne s’agit pas de la première fois que BNI réduit la place accordée aux éditions imprimées de ses quotidiens.

En janvier 2022, peu avant sa vente par la famille Irving au groupe de presse Postmedia, l’entreprise avait abandonné l'édition papier du lundi du Telegraph-Journal, du Times & Transcript et du Daily Gleaner.

Pas d’impact sur l’Acadie Nouvelle

Le journal l'Acadie Nouvelle (archives) Photo : Radio-Canada

Ces changements à venir vont-ils avoir des conséquences sur l’Acadie Nouvelle? Ce journal francophone – le seul quotidien indépendant au Nouveau-Brunswick – est imprimé et distribué par BNI depuis 2012.

Son éditeur-directeur général, Francis Sonier, affirme qu’il a posé la question à Postmedia, mardi après-midi, et qu'on lui a répondu que cela ne sera pas le cas.

Nous, ça n’a pas d’impact. On a une entente pour cinq jours semaine – impression et livraison – avec Postmedia. On va simplement veiller à ce que notre entente soit respectée telle qu’on l’a conclue l’automne dernier.