Hôpital d’Alma : des casques de réalité virtuelle pour offrir des soins en psychiatrie

Les patients du département de psychiatrie de l'hôpital d'Alma pourront faire l'essai de nouveaux casques de réalité virtuelle.

Une fois que le casque est déposé sur la tête du patient, un scénario de quelques minutes débute et l'utilisateur se retrouve dans une forêt ou sur une plage paradisiaque dans l'objectif de le calmer.

Le défi, ça va être de créer d'autres scénarios, qui peuvent être utilisés dans différentes psychopathologies. Le potentiel est énorme. Éventuellement, on va pouvoir l'utiliser dans les expositions, entre autres l'exposition pour les troubles obsessionnels compulsifs, le syndrome de stress post-traumatique, l’anxiété sociale, etc. , a énuméré le Dr Luc Cossette, psychiatre à l'hôpital d'Alma et chef de services pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les bienfaits d'un casque de réalité virtuelle ne viennent pas au niveau de remplacement d'un traitement qu'il soit médicamenteux ou qu'il soit en interaction comme la stimulation trans-crânienne. Le casque par exemple est installé lorsqu'il a une respiration à 100 et lorsque la respiration arrive au seuil désiré, disons 50, à ce moment-là, le traitement peut avoir lieu , a précisé Jean Lamoureux, directeur général de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d'Alma.

Les casques sont loués pour une année. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Ces casques de réalité virtuelle aident à la fois les patients, mais aussi les professionnels pour créer des interactions plus efficaces. Ils permettent de diminuer la perception de la douleur et conséquemment la quantité de prescriptions pour les médicaments anti-douleurs.

Toutefois, les casques ne sont pas appréciés par tout le monde.

Entre autres, les personnes plus âgées sont un peu réticentes initialement. Il y a une amélioration à faire évidemment dans ce nouveau traitement-là. Mais le potentiel est quand même présent , a poursuivi le Dr Cossette.

Pour concrétiser ce projet, la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma a obtenu le soutien financier de l'entreprise TELUS.

Cette aide permettra aussi l'achat d'appareils pour une future salle d'entraînement qui sera aménagée dans l'ancien fumoir, au 4e étage.

C’est l'entreprise Paperplane Therapeutics qui conçoit la thérapie virtuelle.