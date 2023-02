Équipe Manitoba dévoile les noms de ses athlètes participant aux Jeux d’hiver du Canada

C’est un grand honneur pour moi de représenter le Manitoba à titre de porte-drapeau. Lorsque j’ai appris la nouvelle, j’étais agréablement surprise , déclare Sofia Bieber.

L’athlète participe actuellement aux Championnats du monde junior de patinage de vitesse, qui se déroule à Dresden, en Allemagne.

Elle précise que les Jeux du Canada sont différents des autres compétitions, car les athlètes représentent ensemble, en tant qu’équipe, notre province .

Mme Bieber fait preuve d’un très bon esprit d’équipe, car elle motive et soutient ses coéquipiers. Sur le plan professionnel, elle s’est qualifiée deux fois à l’équipe nationale junior, et est bénévole aux activités locales lorsqu’elle n’est pas en train de participer à une course, peut-on lire dans le communiqué d’Équipe Manitoba.

« C’est le moment de montrer ce dont nous sommes capables. » — Une citation de Sofia Bieber, porte-drapeau de l’Équipe Manitoba

Le chef de mission d’Équipe Manitoba, Drew Todd, indique que les Jeux du Canada constituent un tremplin vers le chemin de la haute performance, mais ce n’est qu’une étape parmi beaucoup de bonnes choses à venir .

Il ajoute que toute l’équipe est derrière les athlètes manitobains et qu’il est convaincu qu’ils donneront le meilleur d’eux-mêmes sur la scène nationale .

Le ministre manitobain du Sport, de la Culture et du Patrimoine, Obby Khan, tient à féliciter tous les athlètes qui vont participer à ce grand événement national.

L’ancien athlète professionnel déclare qu’il est conscient de l’immense travail et du dévouement dont il faut faire preuve pour représenter sa province .

En plus du travail acharné des athlètes qualifiés, M. Todd affirme que le soutien que les athlètes reçoivent de leur entourage est également un facteur essentiel pour pouvoir compétitionner à un niveau aussi élevé .

Ce ne sont pas seulement les athlètes qui font des sacrifices, mais aussi leurs entraîneurs, leurs familles, leurs amis , précise-t-il.

Les Jeux du Canada sont le plus grand événement omnisports amateur du pays, rassemblant plus de 2000 athlètes dans plus de 30 sports.

Les athlètes manitobains se joindront aux 68 entraîneurs, gérants, et membres du personnel de soutien technique et 22 membres du personnel de mission pour participer aux Jeux d’hiver du Canada 2023.

Lors des derniers Jeux d’hiver, organisés en 2019 à Red Deer, en Alberta, Équipe Manitoba a terminé la compétition au cinquième rang, derrière le Québec (tenant du titre), l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique.

Les athlètes de la province avaient obtenu 25 médailles : 9 d’or, 7 d’argent et 9 de bronze.