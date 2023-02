Une lime, un phénix et un champignon pourraient intégrer le catalogue d’émojis en 2024

Si ce chiffre semble impressionnant, c’est parce qu’il compte plusieurs variations d’émojis existants, mais orientés dans une nouvelle direction (à droite plutôt qu’à gauche, surtout).

Il suffit de jeter un coup d'œil aux émojis de votre application de messagerie préférée pour vous en rendre compte : les petites images pointent généralement vers la gauche, à quelques exceptions près, comme pour la chouette et le lézard, par exemple.

On pourrait donc voir, avec la prochaine mise à jour, une personne qui court ou encore une voiture, orientés vers la droite.

De nouvelles images à l’étude

La mise à jour, nommée Emoji 15.1, pourrait également voir une poignée de nouvelles images. Parmi celles-ci, on compte la lime, qui n’avait toujours pas d’émoji, le phénix, cet oiseau qui renaît de ses cendres, et une chaîne brisée, qui pourrait indiquer une URL non fonctionnelle.

Le consortium suggère également l’ajout d’un nouveau champignon, brun cette fois-ci. Notons qu’à l’heure actuelle, une personne qui souhaite utiliser un émoji de fongus pour une recette, par exemple, n’a accès qu’à celui à pois blanc et tête rouge, rappelant l’amanite tue-mouches.

Parmi les nouveau émojis qui pourraient faire leur entrée en 2024, en compte une lime et un champignon brun. Photo : Unicode

Autre ajout notable : une tête qui tremble de haut en bas, et une autre de droite à gauche, en guise de oui et de non .

Comme il s’agit d’une liste provisoire qui n’a pas encore fait l’objet d’une approbation de la part d’Unicode, ces icônes ne sont pas encore accessibles au grand public. Il se pourrait aussi que certaines des 578 images à l’étude soient abandonnées.

Une fois qu’elles seront autorisées, Unicode prévoit les rendre disponibles pour la plupart des appareils intelligents au début de l’année 2024. Par ailleurs, la liste Emoji 15.0, qui prévoit l’ajout d'un symbole wi-fi et de la méduse, entre autres, devrait s’afficher au printemps.