Québec fait volte-face et maintient la prime salariale au Centre antipoison

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale confirme qu'à la suite des travaux menés avec le ministère de a Santé et des Services sociaux, la reconnaissance du caractère spécifique du Centre antipoison du Québec est assurée et pourra permettre une pratique conforme et les primes qui s'y rattachent , peut-on lire dans un message transmis aux employés mardi.

Cet été, le ministère avait demandé au CIUSSS de la Capitale-Nationale de cesser de verser cette prime à la vingtaine d'infirmières spécilaisées en toxiocologie. Cette décision devait prendre effet le 31 mars prochain.

En collaboration avec le CIUSSS, la direction médicale du Centre antipoison a milité pendant des mois pour rétablir la prime et ainsi éviter un exode du personnel. Cette perte de salaire représentait au total 230 000 dollars dans le budget du gouvernement.

Ce dernier disait toutefois agir de la sorte par équité dans le milieu de la santé. La prime salariale était jugée non conforme puisqu'elle n'apparaissait pas aux conventions collectives nationales.

Plus de détails à venir.