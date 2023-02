Un garçon saskatchewanais se passionne pour la danse et le tambour des pow-wow

Un garçon de la nation Dakota de Wahpeton a attiré l'attention sur les médias sociaux en raison de sa danse, de son chant et de son esprit énergique lors des pow-wow.

Keaton Constant, 8 ans, de la communauté située à environ 130 kilomètres au nord de Saskatoon, a participé à une série de pow-wow avec son père l'année dernière.

Son père, Kirby Constant, indique que Keaton souffre d'une déficience focale fémorale proximale, un problème qui affecte ses jambes et qui a constitué un défi lorsqu'il a commencé à danser.

« Depuis qu'il était bébé, nous ne savions pas s'il allait pouvoir être suffisamment mobile. Il est désormais capable de monter et de descendre les escaliers ainsi que de s'asseoir et de se relever d'une chaise. Il a commencé à faire des choses tout seul. » — Une citation de Kirby Constant, père de Keaton

Il a toujours aimé se produire sur scène. Il jouait toujours du tambour et chantait. Son oncle et sa tante lui ont offert des perles, des insignes, etc. afin qu'il puisse danser , ajoute-t-il.

Kirby Constant dit que le grand-père de Keaton lui a donné un tambour quand il était plus jeune et que Keaton va aux pow-wow depuis qu'il a 1 an.

Keaton indique qu'Il s'est promené partout en Saskatchewan pour assister à des pow-wow et à des danses rondes, notamment à One Arrow, Beardy's et Peepeekis.

Une énergie débordante

M. Constant déclare que le pow-wow à Peepeekisis était spécial car le groupe de tambours populaire Northern Cree a demandé à Keaton de chanter avec eux.

Stephen Wood, membre de Northern Cree de la nation crie de Saddle Lake, en Alberta, souligne que Keaton avait une énergie et un esprit extraordinaires lorsqu'ils jouaient du tambour et chantaient ensemble.

Il a simplement ajouté à l'énergie du cercle et c'est une personne très spéciale. Il a une énergie rayonnante.

Les parents du petit Kirby Constant ne savaient pas s'il allait avoir assez de mobilité en grandissant. Photo : Fournie par Kirby Constant

L'année dernière, la famille a participé à 12 pow-wow. D’autres Premières Nations ont indiqué qu'elles aimeraient qu'elle y participe à nouveau, notammnent à Carry The Kettle.

Je veux vraiment aller au pow-wow de Cowessess , affirme M. Constant.

Il décrit son fils comme étant un petit guerrier de la nation Wahpeton .