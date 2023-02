Des élèves de Lorette lancent Ça bouille à Lagi, le bulletin de nouvelles de leur école

Il y a quelques mois, l'enseignante Ashley Carrière a mis en place un club de journalisme avec un groupe d’élèves, allant de la 6e à la 8e année, qui a créé le journal Le Thé à Lagi.

L’initiative a inspiré d’autres élèves, dont le jeune co-animateur de ce bulletin de nouvelles, Julien Comia, qui ont proposé de pousser l'idée plus loin.

Ils publient chaque lundi un bulletin de nouvelles, sous forme de téléjournal de moins de cinq minutes, pour informer leurs camarades sur la vie locale de leur école.

« Mes amis et moi, on voulait participer au journal, mais aussi faire plus. Le journal, ça peut sortir une fois par mois, alors que le bulletin de nouvelles va informer les gens chaque semaine. » — Une citation de Julien Comia, élève de 6e année et co-animateur du bulletin de nouvelles Ça bouille à Lagi

L’enseignante Ashley Carrière souligne que cette initiative renforce le sentiment d’appartenance à la communauté, car les élèves ont reçu beaucoup de soutien de la part des parents, notamment, via les réseaux sociaux. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Mettre en vedette les visages de l’école

Au programme de Ça bouille à Lagi, il y a des entrevues, un rappel des événements de la semaine de l’école, une note sportive et un bulletin météorologique. Le tout ponctué de spontanéité et d'humour.

Le bulletin est diffusé sur les écrans télévisés dans les couloirs de l’École Lagimodière. Pour ces élèves, c’est une manière de s'investir dans la vie de leur école.

La responsable du scénario de Ça bouille à Lagi, Sophie Trudeau, explique que sa partie préférée est de faire des entrevues, que ce soit avec des élèves ou des enseignants, car cela permet de mieux les connaître .

Ce que j’aime, c’est mettre les gens en vedette et montrer ce qu’ils font. Ça les rend fiers, comme s’ils étaient des personnes connues alors qu’en fait on est juste dans une école , renchérit pour sa part Julien Comia.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Apprendre en s’amusant

L’enseignante qui les accompagne dans l'initiative souligne sa fierté de voir ses élèves motivés et passionnés par le projet qu’ils ont eux-mêmes proposé.

On pratique le français oral et on travaille la technologie aussi , souligne Ashley Carrière.

Chacun y va de son propre intérêt : Sophie Trudeau aime le travail en équipe, Katia Gelineau a pu découvrir le travail à la caméra. Rémi Adrian, qui co-anime le bulletin avec Julien Comia, remarque que ces ateliers lui font penser de plus parler français .

Les bulletins de nouvelles seront publiés chaque semaine et Le Thé à Lagi est publié de manière mensuelle, jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Ashley Carrière espère que ce club de journalisme inspirera d’autres écoles de la Division scolaire franco-manitobaine à en faire de même.