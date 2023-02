Caribou forestier : l’Action boréale salue l’intervention d’Ottawa

Le ministre de l’Environnement du Canada, Steven Guilbeault, entend faire cette recommandation au conseil des ministres du gouvernement libéral s’il n’est pas satisfait du plan qui sera proposé par Québec.

Pour le président de l’Action boréale, Henri Jacob, une intervention possible du fédéral représente la suite logique à ce qu'il qualifie d’inaction de Québec dans ce dossier.

« Dans la situation du caribou, on n'a pas le choix. II y a un plan de rétablissement sur la table depuis 2005 et rien n’a été fait, à part construire des enclos pour les enfermer et probablement qu’ils disparaissent. » — Une citation de Henri Jacob, président de l'Action boréale

C’est dommage qu'on en soit rendus à utiliser le fédéral pour faire respecter les lois du Québec, mais celle-ci est précise sur les espèces en voie d’extinction. Québec a l’obligation de tout mettre en place pour essayer de sauver l’espère, ce qu’il a refusé de faire depuis 15 ou 20 ans , renchérit M. Jacob.

L'Action boréale voit d'un bon oeil la possible implication du gouvernement fédéral dans la protection du caribou forestier au Québec. (Photo d'archives) Photo : Getty Images

On ignore pour l’instant quelles pourraient être les actions de protection prévues dans un futur décret du gouvernement fédéral, mais Henri Jacob rappelle qu’Ottawa a l’obligation de faire en sorte que les provinces agissent dans la protection des espèces menacées.

À quelques mois du dépôt de la Stratégie québécoise, prévu en juin, l’Action boréale croit que l’intervention du ministre Guilbeault fera réfléchir Québec.

On espère qu’ils vont s’ajuster. Ça fait des années qu’on recule le deadline, mentionne M. Jacob. M. (Pierre) Dufour a passé quatre ans là et il n’a rien fait, comme M. (Luc) Blanchette avant lui. On nous dit que ce sera en juin, mais on aime autant qu’il y ait comme une espèce d’épée de Damoclès sur leur tête qui va les obliger à mettre en place un vrai plan de rétablissement pour le caribou au Québec, dont celui de Val-d’Or.