Depuis le 19 janvier 2023, Véronique Cloutier anime en direct sur ICI TÉLÉ la compétition musicale Zénith axée sur les générations. Un concept qui — comme le montrent nos archives — s’inscrit dans une lignée d’émissions témoignant de la passion de l’animatrice pour les variétés et le milieu artistique.

Véronique Cloutier s’est fait connaître au début des années 90 en tant que VJ pour MusiquePlus, la toute première station de télévision francophone consacrée à la musique.

Comme animatrice à cette chaîne spécialisée basée à Montréal, elle a l’occasion de faire découvrir une panoplie d’artistes d’ici et d’ailleurs, de s’entretenir avec des vedettes internationales et même d’animer un premier talk-show qui porte son nom, le Véro Show.

Entrevue de Charles Gaudreau (dans son rôle de Jules) avec Véronique Cloutier sur sa jeunesse et son travail de VJ à Musique Plus.

À l’émission jeunesse Bouledogue Bazar du 9 novembre 1996, la VJ de MusiquePlus explique ce qui l’a menée à cet emploi. Elle raconte à l’animateur Charles Gaudreau être fascinée depuis son jeune âge par le monde du divertissement. À l’école, j’étais le clown de la gang , illustre-t-elle, mais je gardais toujours les profs de mon bord .

Si ce n’était pas de l’audition pour MusiquePlus qu’elle a décrochée dès ses 18 ans, Véronique Cloutier se serait peut-être dirigée vers la profession de psychologue pour enfants, confie-t-elle dans cette entrevue.

Ce contact humain, Véronique Cloutier le trouve néanmoins déjà dans son travail à MusiquePlus où elle se distingue autant par son entrain que par son naturel et son accessibilité.

C’est le cas pour ce reportage dont on nous présente un extrait et dans lequel elle accompagne les Backstreet Boys durant une journée entière à leur passage au Festival des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

L’animatrice crée avec cet entretien privilégié un moment de télévision mémorable tant pour elle que pour le public qui découvre le boys band américain dont la carrière sera fulgurante au Québec, puis à l’international.

Véronique Cloutier présente la toute première émission du jeu-questionnaire en rassurant les participants.

Après cinq années à faire sa marque sur la chaîne MusiquePlus, Véronique Cloutier est recrutée comme animatrice par Radio-Canada.

À partir de l’automne 1997, elle prend la barre du jeu-questionnaire La tête de l’emploi où trois concurrents doivent deviner les métiers de six participants invités sur le plateau.

Comme le montre notre extrait de la première émission du 1er septembre 1997, Véronique Cloutier insuffle à ce jeu télévisé son dynamisme tout en mettant en valeur les gens qui y participent.

« Ils sont un peu nerveux, moi aussi! C’est une première, on les comprend! » — Une citation de Véronique Cloutier

Véronique Cloutier anime l'émission de variétés « La Fureur » de 1998 à 2003. Photo : Radio-Canada / Jean Bernier

Si le jeu-questionnaire La tête de l’emploi permet à Véronique Cloutier de faire son entrée à Radio-Canada, c’est le jeu musical La Fureur qui la consacre comme personnalité de la télévision.

L’animatrice donne toute sa couleur à cette adaptation d’un concept français que Radio-Canada présente d’abord comme une émission d’été pour sa saison 1998.

Diffusée chaque semaine en direct du studio 42, La Fureur se veut une grande fête dans laquelle se mêlent des invités en chanson, du karaoké, des chorégraphies pour ajouter de l’ambiance et des jeux dans lesquels s’affrontent deux équipes de personnalités féminines et masculines.

Pilotée par Véronique Cloutier durant ses cinq premières saisons, l’émission La Fureur crée un engouement dès le début de sa diffusion.

Rassembleuse, elle devient un rendez-vous télévisuel incontournable pour 1 million de téléspectateurs qui assistent à ce happening musical de leur salon ou qui viennent grandir les rangs de la foule enthousiaste en studio.

La chanteuse Céline Dion se joint à Véronique Cloutier pour animer un jeu dans l'émission qui lui est consacrée.

En parallèle à l’émission de variétés hebdomadaire, de nombreuses émissions spéciales de La Fureur sont aussi organisées pour souligner des anniversaires et autres événements.

L’émission La Fureur de Céline au Centre Molson du 14 avril 2002 en est un bon exemple. Devant des milliers d’admirateurs rassemblés dans le plus grand amphithéâtre du Québec, Véronique Cloutier accueille la chanteuse Céline Dion dans une atmosphère survoltée.

L’émission spéciale de 90 minutes consacrée à la vedette internationale n’est pas uniquement diffusée en direct à la télévision de Radio-Canada, mais également sur les chaînes de radio CKMF, CKOI et CITE.

D’entrée de jeu, la chanteuse québécoise se décrit comme une grande fan de l’émission. J'aime tellement ton émission, je suis tellement contente qu'on puisse jouer tous ensemble ce soir , déclare-t-elle en rejoignant Véronique Cloutier pour animer le jeu Paroles des paroles.

Est-ce que ça se pourrait durant la soirée de lire les phrases de mes propres chansons et ne pas les reconnaître moi-même? , se demande Céline Dion qui a bien compris la touche d’humour propre à cette émission.

Devant cette co-animatrice pour la soirée, ce sont deux équipes de vétérans qui s’affrontent. Élyse Marquis, Maxim Roy, Jacynthe, Judith Bérard et Marie-Chantal Toupin pour dans l’équipe des filles et Marc Dupré, Sylvain Cossette, René Simard, Stéphane Rousseau et Marc Déry dans l’équipe des gars.

Véronique Cloutier et Céline Dion s'affrontent dans un jeu sur les chansons de la vedette internationale. René Simard anime ce duel.

« Ça va être difficile pour Véro, mais tu vas voir que ce n'est pas évident même pour toi! » — Une citation de René Simard

Dans ce second extrait de La Fureur de Céline au Centre Molson, Véronique Cloutier nous donne un bon aperçu de sa culture musicale et populaire.

Le temps d’un jeu, René Simard dirige cet affrontement entre l’animatrice et la chanteuse. Sous le regard stupéfié de Céline Dion, Véronique Cloutier devine le titre de la chanson Lolita avant elle! À la seconde question, la chanteuse célébrée appuie sur le bouton à temps pour être la première à répondre, mais s’emmêle et doit se faire souffler la réponse.

Bonne joueuse, Véronique Cloutier éclate de rire et s’amuse de voir la foule chahuter. Des moments cocasses comme celui-là, il y en aura de nombreux à La Fureur qui mise davantage sur une ambiance festive et chaleureuse que sur la compétition comme telle.

Véronique Cloutier anime La Fureur de 1998 à 2003, après quoi elle agit comme conseillère, puis comme productrice de l’émission pour les cinq autres saisons de l’émission dont Sébastien Benoît prendra la barre.

Réanimée à quelques occasions spéciales depuis, la version québécoise de La Fureur est d’ailleurs celle qui a gardé le plus longtemps l’antenne parmi toutes les adaptations du concept dans le monde.

Extrait d'une entrevue de Christiane Charette avec Véronique Cloutier sur son image publique, ses dix ans de carrière et ses projets après sa grossesse.

Comme elle l’explique dans cette entrevue à l’émission Christiane Charette en direct du 24 novembre 2002, Véronique Cloutier cède notamment son micro à La Fureur pour s’accorder un moment avec son premier enfant à naître.

Tu as montré quelque chose de plus naturel avec la télévision , affirme l’animatrice Christiane sur cette grossesse vécue sous l’œil du public avec robes et paillettes. Tu restes généreuse, tu restes glamour.

« Tu as une philosophie du show-business! » — Une citation de Christiane Charette

C'est ma plus grande passion dans la vie: le showbiz, la télé, la musique, tout ça, tout le monde le sait depuis très longtemps , explique Véronique Cloutier. Je voulais continuer le plus longtemps possible .

Véronique Cloutier souligne dans cette entrevue être une fille de défis qui a besoin de se renouveler et de se lancer dans de nouveaux projets. Tant et aussi longtemps qu'il y a aura une place pour moi à l'écran, je vais la prendre , affirme-t-elle.

L’animatrice aime néanmoins l’idée de mettre d’autres gens à l’avant, de leur donner leur chance en travaillant peut-être également derrière la caméra.

Véronique marque son retour à la télévision avec l'émission de variétés «Ça va être ta fête» en 2004. Photo : Radio-Canada

À son retour de congé de maternité, ce ne sont effectivement pas les projets et idées qui manquent pour Véronique Cloutier.

De 2004 à 2005, elle anime l’émission de variétés Ça va être ta fête qui célèbre un événement important dans la vie d'un téléspectateur avec des surprises, des chansons, des sketches et beaucoup d’humour.

Un concept original qu’elle a mis au point avec ses collaborateurs et qui dénote bien la proximité avec le public qu’elle continue d’entretenir.

Véronique Cloutier anime le jeu télévisé « Paquet voleur » de 2007 à 2010. Photo : Radio-Canada / Jean Bernier

Véronique donne aussi dans le jeu télévisé de 2007 à 2010 avec Paquet voleur, un concept entièrement conçu au Québec qui tire partie de son aplomb tout comme du mordant dont elle peut faire preuve.

Suivant la philosophie qu’elle avait exprimée à Christiane Charette en 2002, l’animatrice donne tout son envol à ce jeu qui mise sur la culture générale, l’astuce et la chance avant de céder sa place à l’animateur Joël Legendre qui l’animera jusqu’en 2014.

L’animatrice tente aussi l’expérience du talk-show avec l’émission quotidienne Véro de 2005 à 2006. Un genre qu’elle adoptera à nouveau en 2010, cette fois à une fréquence hebdomadaire avec l’émission Le Verdict, c’est votre opinion qui confronte une personnalité à l'image que s'en fait le public.

Véronique Cloutier présente plusieurs éditions du Gala des prix Gémeaux, comme celle du 20 septembre 2009 qu'elle anime enceinte de huit mois. Photo : Radio-Canada / Jean Bernier

Depuis 2008, Véronique Cloutier a également animé presque toutes les éditions du Gala des prix Gémeaux qui récompense ce qui se fait de mieux à la télévision québécoise. Un engagement tout naturel pour celle qui chérit cet univers en plus d’y briller.

Comme le montre notre photo datée du 19 août 2009, c’est avec le ventre bien rond de sa troisième grossesse qu’elle présente les 24es Prix Gémeaux avec élégance, humour et une bonne dose d’émotion pour celle qui est elle-même en nomination.

Véronique Cloutier anime avec son complice Antoine Bertrand l'émission « Les Enfants de la télé » de 2010 à 2014. Photo : Radio-Canada / Jean Bernier

De 2010 à 2014, Véronique Cloutier anime Les enfants de la télé, un grand plateau qui met en valeur tout son bagage et son affection pour le milieu artistique québécois.

Dans une ambiance divertissante, elle fait revivre à des personnalités publiques leurs bons coups comme leurs mauvais en commentant des archives de leur carrière.

Pendant quatre saisons, l’animatrice fait équipe avec le comédien Antoine Bertrand pour orchestrer cette émission au studio 42 de Radio-Canada. Le duo duquel émane une grande complicité cède ensuite sa place à Antoine Robitaille et Édith Cochrane, puis Mélanie Maynard jusqu’à aujourd’hui.

Parodie dans laquelle Véronique Cloutier imite Michèle Richard dans une fausse publicité de biographie.

À la télévision de Radio-Canada, l’émission de variétés par excellence est sans doute le Bye bye, traditionnelle revue humoristique diffusée au passage de la nouvelle année.

Véronique Cloutier participe notamment aux éditions de 2008, 2010 et 2012 en tant que maîtresse de cérémonie, comédienne et productrice.

Ce sketch du Bye bye du 31 décembre 2011 nous la montre dans la peau de la chanteuse Michèle Richard qu’elle a imitée à de nombreuses reprises.

« Même Jacques Cartier avait des photos de moi en bikini dans sa chaloupe! » — Une citation de Le personnage de Michèle Richard incarné par Véronique Cloutier

Véronique Cloutier aime se moquer de la colonie artistique dont elle connaît les rouages, mais aussi les travers.

Sa grande connaissance des médias l’amènera d'ailleurs à lancer en 2017 sa propre chaîne de webtélé, Véro.tv, sur la portion payante de la plateforme Tou.tv.

Les thèmes de la surexposition médiatique et du potinage déjà présents dans ce sketch lui ont d'autre part récemment inspiré deux séries documentaires : L’ombre et la lumière en 2021 et La machine à rumeurs en 2022 à laquelle la véritable Michèle Richard participe.

Entrevue de Louis-Philippe Ouimet avec Véronique Cloutier sur ces derniers projets dans le cadre de la série d'entretiens « Cinq minutes avec... ».

Cet entretien avec le journaliste Louis-Philippe Ouimet pour le Téléjournal du 16 décembre 2016 nous donne un aperçu des projets qui ont animé Véronique Cloutier ces dernières années.

En 2016, Véronique Cloutier a fait une pause de la télévision pour tenter l’expérience de la scène avec le spectacle d’humour Les Morissette en compagnie de son partenaire de vie. Une aventure fantastique qui restera mémorable , relate-t-elle à Louis-Philippe Ouimet tout en lui soulignant le casse-tête logistique pour sa famille que cet engagement a généré.

En 2017, en plus d’offrir une nouvelle chaîne de webtélé présentant ses productions et coups de cœur, Véronique Cloutier a lancé une nouvelle émission à grand déploiement : Votre beau programme.

Véronique Cloutier parle avec émotion du concept original de cette émission de variété, la dernière qu’elle animera dans le mythique studio 42 de la Maison Radio-Canada avant le déménagement du diffuseur public.

L’animatrice est une habituée de ce studio qui a accueilli nombreux de ses projets qui commandaient un grand plateau devant public pour créer cette ambiance conviviale et pétillante qui a fait sa signature.

Suivra en 2018 1ères fois, une émission dans un cadre plus intimiste où Véronique Cloutier réunit sur son plateau deux personnalités québécoises qui abordent leurs premières fois appuyées par des photos, des vidéos, des témoignages et des confidences de leur entourage.

Véronique Cloutier a amorcé en janvier 2023 l'animation de l'émission de variétés à grand déploiement « Zénith ». Photo : KOTV / Benoit Rousseau

Pour sa plus récente émission, Zénith, Véronique Cloutier a hérité d’un tout nouveau studio aménagé expressément pour donner vie à ce grand variété musical qui mise sur une compétition entre générations.

Dans un impressionnant décor d’arène, 4 artistes de 4 générations différentes s’affrontent en direct devant 100 personnes du public qui agissent comme juges, répartis également par génération dans les gradins équipés de postes informatisés pour voter.

Des artistes sont aussi invités chaque jeudi à interpréter des succès populaires d’hier à aujourd’hui qu’ils revisitent afin de séduire le plus de générations possible.

Vingt-cinq ans après son arrivée à Radio-Canada, Véronique Cloutier nous offre ainsi avec Zénith un rendez-vous télévisuel empreint de sa grande expérience et surtout, de son amour du monde du spectacle.