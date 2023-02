Bruno Marchand demande la transformation de l’autoroute Dufferin-Montmorency

Cette demande, qui sera acheminée à la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, survient alors qu'un accident a eu lieu lundi soir à l’intersection du boulevard François-de-Laval, au même endroit où 4 personnes ont été tuées en septembre 2021.

C’est un enjeu de sécurité, mais aussi de pollution, de qualité de l’air. Quand le rapport [sur la qualité de l’air à Limoilou] a été publié la semaine dernière, un des enjeux était le transport routier. Quand on roule plus vite, on fait monter les poussières, ce qu’on n’a pas avec un boulevard urbain avec une vitesse modérée , soutient le maire.

L'autoroute Dufferin-Montmorency - et plus particulièrement l'intersection avec le boulevard François-de-Laval - est pointée du doigt depuis plusieurs années pour les accident violents qui s'y produisent.

Le 19 décembre dernier, le conseil de la ville de Québec avait adopté une résolution pour demander au gouvernement du Québec d'entamer les étapes menant aux travaux de conversion de l'autoroute. La résolution avait été adoptée à l'unanimité.

