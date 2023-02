La Chambre de commerce plaide pour plus d’investissements à Calgary

Les quelque 120 recommandations couvrent tous les domaines d’activité et évoquent des thèmes récurrents des discours politiques comme la diversification, la responsabilité fiscale et la recherche de talents. Une grande partie des demandes vise aussi à impulser un nouveau souffle à Calgary.

« Nous sommes la capitale économique de l’Alberta, nous devons le refléter. » — Une citation de Deborah Yedlin, présidente de la Chambre de commerce de Calgary

L’organisme qui compte environ 1300 membres a chiffré plus de 500 millions de dollars d’investissements nécessaires dans la ville. Selon la plateforme présentée, le prochain gouvernement devrait notamment investir 100 millions de dollars dans l’établissement d’un centre événementiel pour remplacer le vieillissant Saddledome et le double pour des infrastructures culturelles.

Les talents que nous souhaitons attirer veulent voir que nous investissons [dans notre propre futur] , a souligné Mme Yedlin, ajoutant que de nombreuses personnes peuvent maintenant vivre loin de leur lieu de travail.

Selon la Chambre, les investissements à Calgary rayonnent au-delà de la métropole.

Mieux utiliser le surplus budgétaire

Pour financer cette liste, la Chambre ne souhaite pas d’augmentation de taxes. Au contraire, elle demande même l’élimination de la taxe provinciale sur les petites entreprises qui est actuellement de 2 %.

La Chambre recommande plutôt une meilleure allocation du surplus budgétaire prévu à plus de 12 milliards de dollars cette année et au-dessus des 5 milliards de dollars en 2024 et 2025.

Selon la Chambre, le surplus de cette année devrait être réparti ainsi :

30 % à la réduction de la dette

40 % à l’épargne dans le Fonds du patrimoine

20 % en investissements stratégiques

10 % en mesures ponctuelles anti-inflation

L’organisme prévoit de rencontrer tous les partis et les candidats pour expliquer ses recommandations en détail.

Les élections provinciales sont prévues le 29 mai.