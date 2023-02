Réunion de maires face à une possible fermeture du détachement de la PPO à Noëlville

Le chef de la Première Nation de Dokis et les maires de quatre communautés, toutes servies par le détachement de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) de Noëlville, se sont réunis mardi pour faire le point sur une possible fermeture des installations le 30 juin 2023.

La mairesse de la municipalité de Rivière des Français, Gisèle Pageau, dit avoir confirmé les informations après avoir été avisée par des citoyens craintifs.

Les leaders municipaux ont convenu de préparer une demande pour maintenir le niveau de service actuel de la PPO à Noëlville. Ils demanderont également à leurs conseils respectifs d’appuyer cette position.

« Il devait y avoir des discussions, non seulement avec les conseils et les municipalités, mais aussi avec les gens. C’était censé être quelque chose de très ouvert et je n’ai rien, rien entendu. » — Une citation de Gisèle Pageau, mairesse de Rivière des Français

La mairesse de la municipalité de Rivière des Français, Gisèle Pageau. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

De son côté, le coordonnateur des relations médias de la PPO , Carlo Berardi, affirme qu’ aucune décision n’a été prise quant à la potentielle fermeture du détachement.

À ce moment-ci, nous ne pouvons pas spéculer puisqu’il n’y a pas de fermeture. Cependant, la sécurité du public demeure notre priorité , a-t-il écrit dans un courriel.

Inquiétudes pour la sécurité

À Rivière des Français, tous les élus municipaux appuient le maintien du détachement de Noëlville.

Naturellement, on était assez surpris , affirme Mme Pageau. Perdre nos policiers, ça aurait un gros impact.

Elle craint surtout que le temps de réponse des policiers augmente si la station locale est fermée.

« Ils ne peuvent pas nous garantir qu’il va avoir quelqu’un ici tous les jours. Oui, il va avoir un service 24/7, mais ça ne veut pas dire qu’ils vont être ici. S’ils se font appeler, ils viendront de Sudbury ou de Cache Bay » — Une citation de Gisèle Pageau, mairesse de Rivière des Français

Shannon Gardell, une résidente d’Alban, située à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Noëlville, craint surtout pour la sécurité des enfants et des aînés et la perte de proximité entre les agents et les communautés qu’ils surveillent et habitent.

Nous sentons déjà que [les policiers] sont peu visibles et en les perdant, c’est presque assuré que nous ne les verrons plus. Il n’y aura plus de service proactif. Nous devrons nous attendre à des services réactifs et retardés , pense-t-elle.

Une hausse de la conduite en état d’ébriété inquiète particulièrement certains résidents approchés.

Il faut présumer que sans présence policière, il y aura des problèmes , poursuit-elle.

Carlo Berardi affirme que la PPO évalue continuellement l’efficacité de ses opérations afin d’améliorer la sécurité du public dans les communautés qu’elle sert et continue d’évoluer afin d’affronter de nouveaux défis et respecter les attentes envers les corps policiers dans un monde qui devient de plus en plus complexe.

Manque de communication

La mairesse de Rivière des Français déplore le manque de communication du corps policier à l’égard de la fermeture de son détachement.

Avant même que [la PPO] ne propose la fermeture et ne prépare des notes pour le ministère, et [la PPO] aurait pu recommander le contraire, j’ai appris qu’elle va recommander la fermeture , indique Mme Pageau.

Une rencontre entre communautés et représentants du corps policier doit maintenant être organisée d’ici une semaine.

Mme Gardell dit avoir écrit aux députés de la région pour faire part de ses inquiétudes. Cependant, la PPO et le ministère du Solliciteur général ne lui auraient jamais fourni de réponse précise quant à la date d’une consultation.

Tu as besoin d’un véhicule pour que les gens puissent exprimer leur vision aux administrateurs de la PPO , poursuit la mairesse.

Soyez assuré que toute décision prise au sujet des services policiers et du détachement de la PPO à Noëlville implique des consultations avec les parties prenantes et une évaluation , écrit le sergent Berardi.

Avec les informations de Bienvenu Senga