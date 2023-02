Un troisième album pour Roby Talbot

Échos est le titre du troisième album en deux ans de Roby Talbot. Après Constellations et Nuages, tous deux lancés en 2021, voilà que le pianiste et compositeur, originaire de Saint-Martin, en-Beauce, propose un nouvel opus. Durant le cours de musique où nous le rencontrons au Collège Jésus-Marie de Sillery, ses élèves se préparent à présenter la comédie musicale, Mamma Mia.

J'ai une double vie. J'ai ma vie d'enseignant et j’ai ma vie de pianiste, musicien et directeur musical. J'ai le bonheur de jumeler les deux. C'est vraiment le fun , souligne avec enthousiasme, Roby Talbot.

Roby Talbot enseigne la musique depuis 6 ans au Collège Jésus-Marie de Sillery. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Maxence Praneuf est un des élèves qui se produira sur la scène Dina-Bélanger, le printemps prochain, dans la production Mamma Mia. Celui-ci apprécie bien les enseignements et les conseils qu’il reçoit lors ses cours avec Roby Talbot.

Il est beaucoup cultivé. Tant bien, au piano. On fait beaucoup de chant, beaucoup d'expression musicale. On monte souvent sur des bûches pour travailler l'équilibre. Comment parler, respirer, plusieurs choses assez intéressantes qui t'apprennent à faire une bonne note , raconte l’élève qui se prépare pour le rôle de Bill Austin, dans Mamma Mia .

Le nouvel album de Roby Talbot regroupe neuf compositions originales et quatre pièces-hommages. Un quatuor de violons collabore à trois pièces, dont la reprise de Neige, d’André Gagnon.

Échos permet à Roby Talbot de saluer trois artistes québécois qui ont eu une grande influence sur lui en tant que pianiste, soit Claude Léveillée, André Gagnon et Clermont Pépin.

Clermont Pépin a fait carrière en France. Beaucoup en Europe. Il y avait un concours qui s'appelait le Concours de musique Clermont-Pépin. Il y a le festival Clermont-Pépin qui se tient encore en Beauce. Et quand j'étais jeune, j’ai participé à ça et j’ai gagné le premier prix. Et j’ai rencontré Monsieur Pépin. Lui, il me disait: "C’est bien d’interpréter, mais il faut composer."

La pièce Soir d'hiver, de Claude Léveillée, est proposée en deux versions. L’une instrumentale et l’autre, chantée. Annie Villeneuve y offre une vibrante interprétation de ce poème d’Émile Nelligan, alors que Roby Talbot revisite la composition de Léveillée.

Il y a Soir d'hiver deux fois, de Claude Léveillée, mais une au piano parce que la mélodie est incroyable! , précise Talbot.

Roby Talbot agit également comme directeur musical de Mélissa Bédard depuis plusieurs années. Il a aussi collaboré à plusieurs grands spectacles québécois, tels que Night Fever, Elvis Story et Les Misérables. Aussi, l’artiste se dit heureux de pouvoir servir d'exemple à ses élèves dans la poursuite de leurs objectifs.