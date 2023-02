Un deuxième festival de musique à Cavendish cet été : bonne idée, mauvaise date

Plus de 100 personnes se sont rassemblées au local du Club Lion de Rustico Nord pour une réunion publique sur les plans des organisateurs.

Le groupe Whitecap Entertainment souhaite lancer le Sommo Festival les 14 et 15 juillet, un concert rock de deux jours et un festival culinaire inspiré du BottleRock Festival à Napa Valley, en Californie.

Cela signifie qu’il y aura deux week-ends de concert consécutifs dans la municipalité de villégiature avec le Cavendish Beach Music Festival qui a lieu le weekend précédent, du 6 au 8 juillet.

Le maire de la villégiature de Cavendish, Matthew Jelley, et Ben Murphy, de Whitecap Entertainment. Photo : Wayne Thibodeau/CBC

Un bon concept, mais à la mauvaise date

Linda Lowther, conseillère à Cavendish, a indiqué qu’il y avait des gens en faveur et d’autres contre.

« C’est un très bon concept, mais la majorité des gens préféreraient une autre date pour le concert rock. Nous n’avons que huit fins de semaine touristiques. Pour la population adulte ciblée, un festival à la fin août ou début septembre serait très intéressant. » — Une citation de Linda Lowther, conseillère à la villégiature de Cavendish

Sandi Lowther, qui exploite des chalets, affirme qu’elle a déjà eu des annulations de la part de familles qui ne veulent pas rester à Cavendish si un concert de rock doit avoir lieu durant ce week-end.

Sandi Lowther, propriétaire de chalets, affirme qu'elle a déjà eu droit à des annulations de réservation. Photo : Wayne Thibodeau/CBC

Elle n’est pas contre le projet, mais elle ne croit pas que le deuxième week-end de juillet soit une bonne idée, un sentiment que beaucoup ont exprimé lors de la réunion.

Nous sommes vraiment en faveur d’une utilisation plus poussée de ces événements, c’est beau, mais nous nous opposons catégoriquement à tout ce qui perturbe les séjours familiaux d’une semaine. Nous vous souhaitons tout le succès possible avec le Festival Sommo et je vous assure qu’il ne fonctionnera pas à la mi-juillet, mais il fonctionnera certainement à la fin août, en septembre , a commenté Sandi Lowther.

Le restaurateur Paul Larkin dit que le Cavendish Beach Music Festival a été bon pour la communauté. Photo : Wayne Thibodeau/CBC

Whitecap Entertainment dit avoir déjà réservé plusieurs artistes pour ce week-end, mais n’a pas encore dévoilé leurs noms.

Cette procédure n’a pas plu à la conseillère Linda Lowther.

Whitecap Entertainment prend un risque et les gens leur ont démontré moins de sympathie. Normalement, il faut un permis avant de signer des contrats. Whitecap a mis la charrue devant les bœufs , image-t-elle.

Le Cavendish Beach Music Festival attire près de 25 000 personnes. Photo : CBC

Des dizaines de lettres ont été lues par des résidents et des propriétaires d’entreprises. La plupart étaient en faveur de l’événement, sauf qu’un certain nombre de personnes ont soulevé la question des dates, y compris Phyllis Carr, propriétaire d’un bar.

Elle a expliqué qu’elle perd des affaires pendant le Cavendish Beach Music Festival et elle s’inquiète de subir la même chose pour ce nouveau festival.

« Le marché familial est l’épine dorsale de notre région. De la deuxième semaine de juillet à la dernière semaine d’août, c’est notre seul moment pour le marché familial. » — Une citation de Phyllis Carr, propriétaire d’un bar

Ce serait formidable d’avoir ce festival parce que je suis à fond dans la promotion de la nourriture et de la musique, mais je ne pense pas que la date choisie en juillet soit le bon moment. Cela va nous faire mal , a-t-elle poursuivi.

Des gens se sont tout de même prononcés en faveur du festival, peu importe la date. Sarah Bell, une résidente de Hope River, fait partie de ceux qui accueillent positivement le nouveau festival.

Je veux que ma fille soit dans un endroit où il y a beaucoup de culture autour d’elle et de possibilités autour d’elle. Je veux qu’elle puisse faire du bénévolat, avoir un emploi. L’infrastructure est là, il n’y a aucune raison pour que nous ne l’utilisions pas , pense-t-elle.

Un promoteur optimiste

Ben Murphy, pdg de Whitecap Entertainment, espère que la municipalité donnera le feu vert à son entreprise.

Il aimerait que le festival soit opérationnel cette année, aux dates où les spectacles seront disponibles, et il aimerait que le concert se déroule à une date plus favorable l’an prochain.

Il est difficile d’amener ces artistes de calibre mondial à assister à un festival qui n’existe pas, sans image de marque, sans site Web, sur une île de la côte Est du Canada dont ils n’ont peut-être pas entendu parler , a exprimé M. Murphy.

On s’attend à ce que le Sommo Festival attire de 10 000 à 15 000 personnes, soit beaucoup moins que les quelque 25 000 personnes qui assistent au Cavendish Beach Music Festival.

Le conseil d’aménagement de la municipalité de villégiature se réunit le 22 février. Il fera une recommandation au conseil, qui devrait voter sur le concert le 27 février.