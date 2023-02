Le Carrousel international du film de Rimouski fête ses 40 ans

Le festival, qui se consacre au cinéma jeunesse depuis maintenant 40 ans, comprend des projections de films et de courts métrages, ainsi que des ateliers qui s'adressent tant aux amateurs qu'aux néophytes.

On tire sur la corde de la découverte. C'est l'idée de venir voir en famille, de passer ce moment-là à rire, à peut-être s'émouvoir. C'est ouvert à tous , fait valoir Claire Léger, directrice générale du Carrousel international du film de Rimouski.

« Il y en a pour tous les goûts. » — Une citation de Claire Léger, directrice générale du festival

Julie Bernier, directrice de la programmation, précise que différents thèmes seront abordés à travers les activités destinées aux jeunes. On a un atelier de bruitage qui s'oriente autour des sons et du rythme, un atelier de danse avec l'école de danse Quatre temps […] , énumère-t-elle.

Le Carrousel international du film de Rimouski offrait une conférence de presse mardi matin pour présenter sa programmation. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

En tête d'affiche des huit longs métrages sélectionnés, on verra Ernest & Célestine : le voyage en Charabie de Jean-Christophe Roger et Julien Chheng qui sera projeté à la Coopérative de Solidarité Paradis. Ce film sera aussi présenté gratuitement du 27 février au 5 mars à Saint-Valérien, Saint-Fabien, Saint-Eugène, Esprit Saint, Saint-Marcellin, Saint-Narcisse, Trinité-des-Monts et Saint-Anaclet-de-Lessard.

En tout, 61 courts métrages seront aussi proposés dans différents lieux de la ville, notamment au Cégep de Rimouski et aux Bains publics.

Le concours de création de courts métrages d'animation image par image La Lanterne magique est de retour, une fois de plus pour le 40e anniversaire. Du 22 février au 24 mars, les jeunes de 6 à 17 ans auront la chance de participer au concours sous le thème L'Espace : vers l'infini et plus loin encore, animé par Jean-François Lévesque.

42 films en compétition

Plus de 40 films seront en compétition pour divers prix durant le Carrousel international du film de Rimouski. Les prix seront décernés par le public et le jury, composé de 17 personnes, à la fois des enfants, des adolescents et des professionnels.

Les catégories de prix : Meilleur court métrage ENFANT;

Meilleur court métrage ADOLESCENT;

Bourse ANDRÉ-MELANÇON;

Meilleur court métrage COLLÉGIAL;

Prix du PUBLIC.

Deux concerts seront proposés aux participants du festival. Kid Kouna sera en représentation à la Coopérative de solidarité Paradis et la prestation de DJ Fillasse se déroulera aux Bains Publics.

Le Carrousel international du film de Rimouski proposera son projet des Vitrines , qui propose deux installations de projections interactives exposées la bibliothèque du Bic et à la bibliothèque Lisette Morin de Rimouski.

Ciné-piscine

Pour clore le 40e Carrousel international du film de Rimouski, les participants sont invités à regarder La guerre des tuques, installés sur des matelas flottants dans la piscine du Complexe sportif Desjardins.

On a décidé de le proposer de manière insolite au Complexe sportif Desjardins , se réjouit Claire Léger.

Le Carrousel international du film de Rimouski réserve quelques surprises pour célébrer son 40e anniversaire au cours du festival. L'équipe misera sur les festivités cette année pour mettre en valeur le travail des artisans du cinéma.

« C'est important un festival de cinéma jeunesse en région. » — Une citation de Julie Bernier, directrice de la programmation au Carrousel

C'est une porte d'entrée sur le cinéma pour les enfants. C'est pour ça que ça perdure, c'est une mission importante qu'on a, celle d'éduquer par l'image , conclut-elle.

Avec les informations de Lysbertte Cerné