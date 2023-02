Les Louanges dévoile un nouveau titre avec le chanteur français Ichon

On y voit une version plus jeune de Vincent Roberge (Les Louanges) et d'Ichon regarder leur avenir avec un stéréoscope. S'ensuit une succession de scènes éclatées et oniriques, montrant les deux artistes tantôt dans la cour d’un château, tantôt dans un cercueil.

Il s’agit, selon Vincent Roberge, de son plus gros clip en carrière. Lors de la diffusion de sa chanson en avant-première à l’émission Nouveau son, animée par Nicolas Ouellet, lundi, l’auteur-compositeur-interprète jubilait encore d’avoir pu mettre en scène un autobus d’enfants et un manoir.

Rencontre européenne

La collaboration musicale a pris naissance en France, il y a un moment déjà, lors d'un voyage de Vincent Roberge. Ce dernier raconte avoir accueilli Ichon dans un studio loué, afin de lui présenter une piste instrumentale sur laquelle il avait travaillé durant son séjour.

Je lui ai dit que je n’étais pas rapide avec les paroles. Il m’a répondu : moi non plus. Une heure plus tard, il était déjà en train d’écrire ses verses [couplets]. Il me regardait en dansant, en espérant que je sorte de quoi , a raconté en riant Vincent Roberge au micro de Nicolas Ouellet.

L’artiste aux cheveux bleu électrique a finalement mis plusieurs mois à terminer sa contribution à Sur la mélodie, chanson dansante qui mêle le R’n’B conscient des Louanges aux rimes d’Ichon.

Les Louanges a fait paraître son album «Crash» il y a un an. Photo : Sacha Cohen

Travailler avec un autre auteur-compositeur-interprète, ça reste un défi puisque je le fais rarement, a expliqué Vincent Robert dans un communiqué. C’est aussi vraiment l’fun parce que ça me permet de sortir de ma zone de confort et ça m'apporte un autre point de vue créatif.

Par exemple, le fait qu’on parle tous les deux français, mais qu’on n’utilise pas la langue de la même façon, ça donne deux univers qui se marient bien et ça me permet de m’ouvrir à un nouveau monde musical.

Les Louanges sera en spectacle au MTELUS jeudi, à Montréal, puis à Terrebonne le 17 février, avant de repartir en Europe jusqu’en avril. Le vidéoclip de Sur la mélodie a été réalisé par Jeanne Sigwalt et Oscarito Castro.