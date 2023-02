Semaine des enseignants : « Cette semaine-là, c’est une petite tape dans le dos »

La Semaine des enseignantes et des enseignants, qui se déroule du 5 au 11 février, se veut l'occasion de souligner le travail du personnel scolaire à travers la province. Pour l'enseignante Isabelle Maltais, « c'est une petite tape dans le dos » et un moment spécial afin de valoriser cette profession essentielle.

Dans les journaux ces temps-ci, on parle beaucoup du milieu de l’éducation et des problèmes, mais il y a aussi des beaux projets dans les écoles et des professeurs qui sont passionnés , souligne Isabelle Maltais, enseignante de français à l'école Serge Bouchard de Baie-Comeau, depuis maintenant 22 ans.

Isabelle Maltais enseigne le français à l'école secondaire Serge Bouchard depuis une vingtaine d'années. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Celle qui enseigne aujourd’hui à des élèves de 2e et 3e secondaires semble d’ailleurs faire partie de ces professeures passionnées.

Avant, je me souciais moins du français, mais avec sa façon d’enseigner, ça a fait une différence sur le fait que je me force plus , fait valoir l’une de ses élèves.

Pour Isabelle Maltais, la Semaine des enseignantes et des enseignants permet de souligner l'importance de la profession enseignante et de la portée qu'elle a au sein de la collectivité.

La présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Josée Scalabrini, estime que la journée doit servir à redonner à la profession les lettres de noblesse qu’elle n’aurait jamais dû perdre à travers les années.

Défis et solutions

Sans surprise, Isabelle Maltais et Josée Scalabrini reconnaissent les défis de la profession.

L’enseignante Isabelle Maltais ajoute que la composition de la classe et la rareté du personnel de soutien, comme les éducateurs, psychologues et orthopédagogues, sont des facteurs qui rendent le métier d'enseignant plus difficile.

Malgré ces obstacles, les deux femmes demeurent engagées à faire la promotion de l’enseignement au Québec.

« Il faut donner la piqûre aux gens pour rester avec nous! » — Une citation de Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

Comment ? En retravaillant la composition des classes entre les élèves réguliers, en difficulté et les plus performants. À ces yeux, la composition de la classe a amené beaucoup de lourdeur pour les professeurs, ce qui a accéléré les départs ou l’épuisement professionnel.

Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

De plus, comme le précisait le ministre Bernard Drainville lors de la présentation de ses priorités en matière d’éducation, il y a un important manque de données au sujet du nombre de départ dans le secteur de l’éducation.

Même s’il est donc impossible de connaître le nombre exact de départs au cours des dernières années, Josée Scalabrini estime qu’il se situe à environ 4000 départs. Selon elle, cette situation est aussi le résultat des années de coupure dans le secteur de l’éducation publique au Québec.

À cet effet, la semaine dernière, l’ex-ministre des Finances sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard, Carlos Leitao, a admis avoir des regrets quant au rythme de la consolidation budgétaire dans le secteur de l’éducation.

La présidente de la FSE - CSQ insiste néanmoins sur le caractère novateur d'un projet-pilote d’aide à la classe, lancé en mai dernier, qui consiste à ajouter un adulte en appui à l’enseignant en classe.

Enfin, Josée Scalabrini dit vouloir travailler de pair avec le ministère de l’Éducation de manière à créer les meilleures conditions possibles pour les enseignants et enseignantes du Québec.

Avec les informations de Camille Lacroix