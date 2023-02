Une manifestation pour dénoncer la hausse des taxes municipales à Potton

Michel Trudel est l’un des organisateurs de la manifestation. Il soutient que des solutions pour réduire la hausse de taxes ont été écartées trop rapidement par le conseil municipal.

Il n’y a pas eu de règlement d’emprunt pour toutes les dépenses qui sont là. Alors, pourquoi on parle d’un règlement d’emprunt? Cela permet de financer ça sur le long terme, comme une hypothèque. Les générations futures, dans 20 ans, vont payer leur juste part pour la patinoire ou quelque soit le projet , plaide-t-il.

Michel Trudel avance aussi que d’échelonner les hausses sur plusieurs années aurait été préférable. Selon lui, il aurait aussi été possible de reporter certains projets.

D'autres résidents de Potton rencontrés lors de la manifestation n’avaient toujours pas digéré eux non plus la hausse de taxes reçue dans leur boîte aux lettres. Du jamais vu, selon plusieurs d’entre eux, qui estiment qu'il s'agit d'une augmentation encore plus difficile à avaler en pleine période d’inflation.

Plus de 600 personnes ont d'ailleurs signé une pétition pour demander à la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, de se pencher sur ces hausses de taxes.

Plusieurs personnes ont manifesté contre la hausse des taxes à Potton, lundi soir. Photo : Radio-Canada

Un rattrapage , selon la Ville

Manifestation ou pas, le maire Bruno Côté n’en démord pas. La hausse de taxes - de 500 $ à 700 $ par résidence - ne sera pas revue.

« Le budget est adopté. Une fois que les comptes de taxes sont envoyés, la Municipalité n’a pas le pouvoir de revenir en arrière. » — Une citation de Bruno Côté, maire de Potton

Il soutient que les élus auraient effectivement pu choisir d’échelonner la hausse sur plusieurs années. Mais le problème, réplique-t-il, c’est que les demandes de services sont maintenant.

Selon lui, une augmentation de l'avis d'imposition était inévitable. Le budget a lui-même augmenté de 19 %. Quant à la pétition, elle n'inquète pas le maire outre mesure. Il affirme que le ministère des Affaires municipales peut se pencher sans crainte sur le budget voté par les élus, ce qu'il fait d'ailleurs chaque année, argue-t-il.

La Municipalité est sous la moyenne de taxation pour les municipalités comparables, pour la MRC et pour la moyenne du Québec depuis longtemps. Aujourd’hui, on en arrive qu’on doit ajuster. Et l’ajustement est effectivement très important , regrette-t-il.

Bruno Côté note qu’il y a eu six séances du conseil municipal pour diminuer au maximum les hausses de taxes. Au départ, les services avaient présenté une hausse de 33 % pour le secteur du village desservi par les services.