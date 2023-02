Santé : le financement fédéral à 35 % n’est plus une demande absolue des provinces

Les provinces et territoires du Canada pourraient mettre un peu d'eau dans leur vin dans le dossier des transferts fédéraux en santé. Les premiers ministres du pays se disent prêts à accepter un financement fédéral moindre que les 35 % réclamés jusqu'ici, du moment que la hausse est « substantielle » et offre la « flexibilité » voulue.

François Legault et Heather Stefanson, respectivement premier ministre du Québec et première ministre du Manitoba, se sont présentés devant les médias mardi, en amont de leur rencontre avec Justin Trudeau. Questionnés à savoir s'ils étaient négociables concernant le seuil de 35 %, tous deux ont montré une certaine ouverture quant au niveau de financement réclamé de la part du fédéral.

Écoute, on pourrait avoir un premier pas dans la bonne direction. Donc on est ouverts à un premier pas dans la bonne direction. Il y a un budget qui s’en vient, et quand je parle à Eric Girard, ça serait bienvenu d’avoir un montant substantiel, même si ce n'est pas le montant total , a dit M. Legault.

S'il y a de la flexibilité, si on peut appliquer le plan Dubé que nous avons ici au Québec et qu'on peut respecter nos priorités, je pense que c'est ce qui importe , a-t-il poursuivi. On doit pouvoir utiliser l'argent de la façon qu'on veut.

Même son de cloche du côté du Manitoba.

Évidemment, nous avons mis cette demande sur la table il y a plus de deux ans et demi, et maintenant on voit, pour la première fois, que le gouvernement nous arrive avec sa propre proposition. Mes collègues et moi-même l'avons déjà dit, nous voulons arriver à cette rencontre avec l'esprit ouvert pour voir ce qu'ils vont nous proposer, et on verra pour la suite , a dit Mme Stefanson.

Jusqu'ici, M. Legault, Mme Stefanson et leurs homologues réclamaient de faire passer le financement fédéral de 22 % des dépenses en santé à 35 % des dépenses.

Ils demandent aussi que les transferts soient indexés pour qu'ils augmentent d'au moins 5 % par année.