Hausse de 815 % du nombre de signalements de leurre d’enfants à des fins sexuelles

Le CCPE indique que le volume de signalements de leurre a passé de 220 en 2018 à 2013 cas à la fin de l’année 2022, soit une augmentation de 815 %.

Une combinaison de facteurs pourrait expliquer cette hausse, selon le porte-parole du CCPE , René Morin, notamment parce que les enfants et les parents sont plus vigilants de ce qui se passe sur Internet aujourd’hui, qu’il y a 5 ans .

« Même si les chiffres sont très élevés, la réalité est encore pire que ça. » — Une citation de René Morin, porte-parole du Centre canadien de protection de l’enfance

Le CCPE a observé, pendant la pandémie, une augmentation des communications directes entre des personnes malintentionnées, sur Internet, et des enfants.

Il y a quelques années, la majorité des cas reçus par notre centre concernait des signalements de pornographie juvénile , déclare M. Morin à l’émission Le 6 à 9.

Ce qui est en train de changer, au fil des années, c’est que les infractions signalées sont des situations où des individus vont communiquer directement avec des enfants, à travers plusieurs plateformes utilisées par ces derniers.

Il s’agit généralement des réseaux sociaux Instagram et Snapchat, selon M. Morin. Ce dernier rappelle que toutes les plateformes utilisées par les enfants, comme les sites de jeux, sont des lieux propices à ce genre de situation .

Ces individus visent à développer des relations, dans un but sexuel, avec les enfants. Ce sont ces interactions qui nous préoccupent considérablement , mentionne le porte-parole du CCPE .

Le leurre informatique est une infraction selon le Code criminel du Canada. Il se fait généralement sous forme d’une communication électronique, entre un adulte et un enfant, dans le but de commettre plus facilement une infraction sexuelle.

Ces personnes savent comment manipuler des enfants pour arriver à leurs fins. Les enfants ne sont pas à armes égales avec ces individus , indique M. Morin.

Il souligne que son organisme a remarqué dernièrement que des organisations criminelles internationales, basées en sud-est de l’Asie et l’Afrique de l’Ouest, entrent en contact avec les enfants pour les sextorquer .

La directrice générale du CCPE , Lianna McDonald, sonne l’alarme face à la hausse des cas signalés.

Cette montée fulgurante du leurre informatique à des fins sexuelles devrait inquiéter tout le monde , peut-on lire dans un communiqué de son organisme à l’occasion de la Journée mondiale pour un Internet plus sûr, célébrée le 7 février.

Selon René Morin, c’est important pour les parents d’établir une discussion avec les enfants sur la sécurité en ligne .

Cela doit faire partie des conversations à avoir régulièrement avec les jeunes.

Le CCPE publie sur son site web  (Nouvelle fenêtre) des ressources pour aider les parents, entre autres, à comprendre et à détecter les abus pédosexuels.

M. Morin indique que son organisme a déjà interpellé le gouvernement fédéral pour réglementer les plateformes telles qu’Instagram et Snapchat, pour que les enfants puissent bénéficier de la même protection sur Internet que dans la vraie vie.