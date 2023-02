Une nouvelle formation en transformation alimentaire bientôt lancée au CFP Jonquière

Un nouveau programme en Opération d’équipements et en transformation alimentaire sera bientôt offert au Centre de formation professionnelle (CFP) du Centre de services scolaire De La Jonquière.

La formation mènera à l’obtention d’une Attestation d’études professionnelles (AEP). Elle est déployée sous forme de projet pilote en collaboration avec le Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il s’agit d’une première au Québec.

L’objectif est de former la relève et de répondre aux besoins de main-d’œuvre d’entreprises régionales qui évoluent dans le domaine de la transformation des aliments et des boissons.

Le CSS De La Jonquière et son CFP attendent une première cohorte formée d’une quinzaine d’élèves en mars prochain. Le programme sera offert en alternance travail-études. Les étudiants seront rémunérés lorsqu’ils poursuivront leurs apprentissages en milieu de travail.

Cette formation de 330 heures permettra aux participants d’accéder à un emploi dans les petites et moyennes entreprises de la région en apprenant directement au sein de celles-ci. Des liens se créent, le partage de connaissances est bonifié : tous les éléments sont réunis pour former une relève de qualité , a fait valoir le directeur du CFP Jonquière, Carl Lévesque.

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, s’est réjoui de l’annonce du lancement de ce nouveau programme, dont la mise en place est rendue possible grâce à une aide financière du gouvernement du Québec.

Je félicite les acteurs régionaux qui mettent en place un modèle d’accompagnement favorisant l’apprentissage des participantes et participants tout en offrant les outils nécessaires aux entreprises pour les accueillir et les intégrer durablement. Pour notre gouvernement, c’est important de soutenir des initiatives innovantes qui peuvent répondre aux besoins de main-d’œuvre , a déclaré le député de la Coalition Avenir Québec (CAQ).