Travaux majeurs au centre de ski Petit Chamonix de Matapédia

Étalé sur une période de trois à cinq ans, l'ensemble des travaux, évalué à environ 300 000$, sera financé notamment par la municipalité de Matapédia et la MRC Avignon. Les premiers travaux devraient débuter en 2024 et devraient être terminés à l'hiver 2024-25.

L'objectif des rénovations apportées au bâtiment principal est d'opérer une billetterie possédant un accès extérieur, construire de nouveaux bureaux administratifs et améliorer le rendement énergétique du chalet de ski.

L’agrandissement se fera par l’avant du bâtiment et conservera les atouts actuels de celui-ci : le service de restauration, le foyer central et le bar.

Carnet de santé des lieux

Des rencontres avec les citoyens et la municipalité de Matapédia ont eu lieu au cours des derniers mois pour établir les priorités parmi les besoins du centre. Mélissa Anctil, la directrice des opérations du Petit Chamonix, a aussi été mandatée pour établir un carnet de santé du bâtiment.

La formation des employés, les rénovations du bâtiment, le développement numérique et le développement quatre saisons, tout a été passé en revue.

« Mon objectif c'est vraiment de faire le tour de l'ensemble des services, des ressources humaines, du marketing, du bâtiment, des immobilisations pour aller voir où sont les besoins. » — Une citation de Mélissa Anctil, directrice des opérations au Petit Chamonix

Sentiment d'appartenance

Le Petit Chamonix a célébré ses 60 ans d'existence en 2022.

Selon la mairesse de Matapédia, Nicole Lagacé, le centre est apprécié depuis très longtemps par plusieurs familles de la région. C'est le seul centre de ski de la MRC Avignon. La mission familiale de l'endroit ne sera pas sacrifiée, assure Mme Lagacé. Les gens aiment la taille modeste et le côté chaleureux du Petit Chamonix.

« Il n'est pas question d'installer un télésiège, il n'est pas question non plus de neige artificielle. Ce n'est pas notre but. » — Une citation de Nicole Lagacé, mairesse de Matapédia

Une planification stratégique a été amorcée par la directrice des opérations du centre de ski, Mélissa Anctil. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

La mairesse croit toutefois que le centre peut devenir un attrait local de première importance durant toute l'année, notamment en raison de sa localisation. Avec le camping municipal, la route des belvédères, l'entreprise Nature Aventure à proximité et le Festival Monts et Rivière en Couleurs, on espère que la population converge de plus en plus par le Petit Chamonix.

Autour du centre de ski, il y a actuellement une piste damée pour la glissade, une patinoire extérieure et la piste de motoneige. Photo : Le Petit Chamonix

La Municipalité de Matapédia est propriétaire des bâtiments du Petit Chamonix et possède des baux emphytéotiques sur les terrains où sont aménagées les pentes.