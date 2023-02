Le projet pilote de la clinique Saint-Vallier fait face à plusieurs défis

Les premières années du déploiement du projet Archimède au groupe de médecine de famille (GMF) Saint-Vallier à Québec n'ont pas été de tout repos. Roulement de personnel important, coordination et collaboration des professionnels ont compliqué les activités de la nouvelle clinique.

Dans un rapport mené par le Centre de recherche en santé durable de l’Université Laval (VITAM) sur l’ouverture du projet Archimède, les chercheurs ont conclu à une instabilité dans l’équipe de soins.

L'équipe médicale n'a jamais été complète en raison de la transition entre les départs à la retraite et l'arrivée des nouveaux médecins. L'équipe a oscillé entre deux et trois médecins équivalent temps complet entre 2018 et 2020 , peut-on lire dans le rapport.

Rappelons que le projet Archimède, créé en collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, en 2018, a pour objectif d’offrir rapidement plusieurs soins de santé, sans rendez-vous.

La pénurie et l'adhésion des professionnels au modèle de collaboration d’Archimède ont aussi posé des difficultés à l'organisation.

L’obligation de travailler les soirs et les fins de semaine a souvent été vécue comme une détérioration des conditions de travail pour certaines personnes, indique-t-on.

Méthodologie du rapport : Des entrevues ont été menées avec 19 acteurs du projet Archimède et 35 usagers des services. Les données ont été cumulées entre avril 2018 et mars 2020.

« Le roulement de personnel et certains enjeux de communication ont contribué à effriter la vision commune au fil du temps. » — Une citation de Extrait du rapport

Des enjeux de coordination et de collaboration

Les chercheurs ont également relevé des difficultés quant à la collaboration des différents professionnels lors de l’ouverture de la clinique.

Médecins, infirmières praticiennes spécialisées de première ligne (IPSPL), infirmières cliniciennes (IC), travailleur social, nutritionniste, inhalothérapeute, physiothérapeute, psychologue, kinésiologie et agents administratifs ont dû s’adapter pour répondre aux nouvelles façons de faire.

Si la collaboration entre IC et médecins est généralement considérée comme fluide puisque les frontières sont claires entre les rôles, il en va tout autrement de la collaboration entre l’ IC et l’ IPSPL qui partagent des zones de chevauchements importantes dans leur pratique , rappelle le rapport.

Si le modèle Archimède repose beaucoup sur l'élargissement du rôle des agentes administratives afin qu’elles dirigent les patients vers les meilleures trajectoires de soins, le rapport a également mis en lumière l’importance que ce personnel ait une bonne connaissance du milieu de la santé.

Le rapport du projet Archimède sur l'optimisation du travail en santé ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure Le rapport du projet Archimède sur l'optimisation du travail en santé. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Satisfaction parmi les usagers

Malgré les défis rencontrés par l’organisation, les usagers rencontrés par l’équipe de recherche disent avoir été très satisfaits par l’offre de service, en raison notamment de la rapidité d'accès à un rendez-vous.

Plusieurs d’entre eux souhaitent que le modèle Archimède soit démocratisé.

La clinique a enregistré un taux d'assiduité de 85 à 86,9 % pour la période de 2018 à 2020.

Au moment de l’écriture du rapport, le projet Archimède n’était pas parvenu à son plein déploiement. Un deuxième rapport est en cours de réalisation pour évaluer, cette fois-ci, l’efficience économique du projet.