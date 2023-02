Herbie Hancock et Diana Krall au Festival de jazz de Montréal l’été prochain

Evenko a recruté deux gros noms pour le prochain Festival international de jazz de Montréal (FIJM) : la grande dame canadienne du jazz Diana Krall et le géant Herbie Hancock.

Les deux artistes se succéderont, à un jour d’intervalle, sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, les 3 et 4 juillet.

Les billets pour ces concerts seront en prévente le jeudi 9 février à 10 h pour les personnes abonnées à l’infolettre du FIJM. La vente sera ouverte à tous et toutes le vendredi 10 février à 10 h.

Le FIJM programme des concerts presque à l’année, mais les noms des artistes qui se produiront lors de l’événement principal, du 29 juin au 8 juillet, ont commencé à être dévoilés en décembre dernier.

On y trouve entre autres la légende du blues Buddy Guy, la chanteuse et musicienne américaine Melody Gardot et l’impressionnant collectif instrumental Snarky Puppy.

Toutes les informations sur la programmation dévoilée jusqu’à ce jour sont sur le site web du festival  (Nouvelle fenêtre) .