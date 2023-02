Un acteur du film Il danse avec les loups accusé d’agression sexuelle en C.-B.

Avertissement : cette histoire contient des détails que certains lecteurs pourraient trouver bouleversants.

L’homme de 46 ans a aussi été formellement accusé au Nevada, lundi, pour des crimes qui se seraient produits dans la région de Las Vegas à partir de 2012.

Selon les autorités américaines, il aurait agressé sexuellement des jeunes filles et des femmes autochtones pendant deux décennies dans plusieurs États américains. Plus précisément, il fait face à des accusations de trafic sexuel, d'agression sexuelle contre un enfant de moins de 16 ans et de maltraitance d'enfants.

Selon un porte-parole de la GRC , Kris Clark, un mandat non visé a été délivré pour l'arrestation de Nathan Chasing Horse, ce qui signifie qu'une fois arrêté, il doit être détenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal.

Nathan Chasing Horse a joué le rôle d'un membre de la tribu des Sioux, Smiles a Lot, dans le film de Kevin Costner Il danse avec les loups, récompensé par un Oscar en 1990.

Depuis lors, il se serait forgé une réputation de guérisseur parmi les groupes autochtones du Canada et des États-Unis. Il est accusé d'avoir abusé de cette position.

Nathan Chasing Horse n'a pas encore inscrit de plaidoyer au Nevada. Il doit rester en prison jusqu'à mercredi au moins, le temps de trouver un nouvel avocat.

Les accusations contre lui n'ont pas été prouvées en cour.

Avec des informations de The Associated Press