L’humoriste Samantha Bee animera les prix Écrans canadiens

La cérémonie préenregistrée sera diffusée le 16 avril sur CBC et CBC Gem.

L'événement, qui récompense les meilleurs créateurs dans les domaines du cinéma et de la télévision au Canada, se tiendra en personne pour la première fois en quatre ans.

Samantha Bee s'est fait connaître aux États-Unis en tant que correspondante pour le célèbre Daily Show, avant d'animer sa propre émission de fin de soirée, Full Frontal with Samantha Bee.

Elle a dit qu'elle était ravie de célébrer les meilleurs esprits créatifs de notre pays en personne.

Avant la diffusion de ce gala, les festivités commenceront le 11 avril avec la remise des prix pour les émissions sportives, d'information et de documentaire.

Les prix pour les programmes d'animation et pour enfants, du style de vie et de la téléréalité devraient être décernés le 12 avril, tandis que les programmes d'arts numériques, immersifs et cinématographiques seront honorés le 13 avril.

Les prix pour les comédies et les drames seront décernés le 14 avril.

Parmi les récipiendaires des prix spéciaux par le passé, on trouve l'ex-animateur de TVA Pierre Bruneau et les acteurs Ryan Reynolds et Catherine O'Hara.

Les nominations de cette année seront annoncées le 22 février.