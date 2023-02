Sans banquise, l’observation des blanchons aux Îles remise en question

Pour la directrice des ventes des Hôtels Accents aux Îles, Ariane Bérubé, l'annulation entraîne des pertes importantes en temps, en énergie et en argent.

Les touristes n'ont pas pu se rendre sur la banquise pour observer la couvée au cours des trois dernières années.

(Archives)Le photographe japonais Rei Ohara et un blanchon sur une banquise au milieu du golfe du Saint-Laurent. Photo : Rei Ohara

Chaque fois, c'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises liées à cette activité unique et haut de gamme qui attirent annuellement jusqu’à 150 personnes de partout dans le monde.

C’est décision déchirante d'arrêter de préparer cette activité sera étudiée souligne Ariane Bérubé. Certainement que la question se pose de plus en plus. On aura avec l'équipe certainement des discussions dans les prochaines semaines.

L'observation de la couvée est venue peu à peu remplacer la chasse aux blanchons, interdite depuis 1987.

« Ce qui nous fait vraiment hésiter, c'est l'attachement qu'on a pour ce produit unique qu'on fait depuis les années 80. » — Une citation de Ariane Bérubé, directrice des ventes des Hôtels Accents aux Îles-de-la-Madeleine

Ariane Bérubé souligne que l’hiver est très tranquille sur l‘archipel contrairement à l’été qui attire des dizaines de milliers de touristes.

L'achalandage touristique hivernal est donc toujours bienvenu. C'est vraiment comme si les îles se réveillent en plein cœur de l'hiver , raconte Mme Bérubé.

« Par contre, force est de constater qu'on arrive à la fin d'un cycle, le début d'un autre. Il faut se positionner par rapport à ça. » — Une citation de Ariane Bérubé, directrice des ventes, Hôtels Accents aux Îles-de-la-Madeleine

La directrice des ventes des Hôtels Accent aux Îles-de-la-Madeleine, Ariane Bérubé, souligne qu’avec les années, l’entreprise a su diversifier ses activités touristiques en hiver Photo : Radio-Canada

6e hiver sans glace en plus d’un demi-siècle

En décembre et janvier dernier, le temps était trop doux pour que se forme le couvert de glace dans le golfe du Saint-Laurent.

Juste en dehors de la marge de glace. On a des eaux qui sont 2°C plus chaudes que le point de congélation , explique le chercheur en océanographie physique chez Pêches et Océans Canada, Peter Galbraith. Donc, il reste énormément de chaleur dans la colonne d'eau qui empêche la formation de glace.

Si l’hiver se poursuit sur cette lancée, selon le chercheur, ce sera la 6e fois que le golfe sera presque dégagé des glaces depuis 1958.

Années presque sans glace dans le golfe Saint-Laurent 1958

1969

2010

2011

2021

À ce temps-ci de l’année, les glaces devraient couvrir en moyenne autour de 42 km3.

Le dimanche 5 février, Pêches et Océans Canada observait tout juste 4 km3 de glace.

Selon Peter Galbraith, le record de la plus faible épaisseur de glace enregistrée était en 2021 avec 2 km3. [Si] on ne parle pas d’un record pour la journée [du 5 février], c’est uniquement à cause des gros froids qu’on a eus dans les deux derniers jours. Sinon, on serait encore dans des conditions records qu’on a connues à la fin janvier.

Le 5 février 2009, le couvert de glace était de 44 km cube. Photo : Pêches et Océans Canada

Le 5 février 2023, la glace se faisait rare dans le golfe du Saint-Laurent. Photo : Pêches et Océans Canada

Avenir incertain

En ce qui concerne l’avenir des glaces dans le Saint-Laurent, le spécialiste croit que le réchauffement va se poursuivre et que la banquise disparaîtra.

Si certaines personnes peuvent s'inquiéter, Peter Galbraith relativise la situation. S’il n’y a pas de glace, les phoques n’auront pas de glace pour la mise bas. Il y a des impacts comme ça, mais d’un autre côté, la navigation va être facilitée donc il y a des gagnants et des perdants.

Il ajoute qu’avec les changements climatiques, les hivers sans glace sont appelés à devenir la norme.

Il faudra éventuellement se surprendre de voir se former un couvert de glace dans le golfe du Saint-Laurent.