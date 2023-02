Les observateurs qui croient que le Québec et le Canada seraient prêts à affronter un séisme de l'ampleur de celui qui a frappé la Turquie et la Syrie devraient tourner leur langue sept fois avant de parler, selon la Dre Joanne Liu. Les résidents d'une ville comme Montréal seraient tout aussi démunis que ceux d'ailleurs.

La Syrie et la Turquie ont été frappées par un séisme de magnitude 7,8 dans la nuit de dimanche à lundi. De puissantes répliques ont ensuite frappé les deux pays du Proche-Orient.

Le dernier bilan fait état de plus de 5000 morts, mais ce chiffre est appelé à augmenter.

Selon Joanne Liu, pédiatre, professeure et ex-présidente de l'organisme Médecins sans frontières (MSF), les secours sont difficiles pour plusieurs raisons. Surtout en Syrie, où l'autorité est divisée entre le régime de Bachar Al-Assad et les différents groupes rebelles.

Mais les Québécois et les Canadiens seraient bien mal placés pour juger de l'action des organismes et des gouvernements sur place.

Moi, honnêtement, je ferais attention à la critique, parce que voyant comment ça s’est passé chez nous pendant la COVID-19 et comment on n'a pas été complètement prêts… Et ça ne s'est pas passé rapidement comme un séisme , lance-t-elle en entrevue à l'émission Tout un matin.

« Je ne critiquerais pas parce que je ne voudrais pas que ça arrive à Montréal. Je ne pense pas qu’on serait prêt. Je pense qu’il manquerait de pelles mécaniques. » — Une citation de Joanne Liu, pédiatre, professeure à l’École de santé des populations et de santé mondiale de l’Université McGill et ex-présidente de Médecins sans frontières

La Dre Liu poursuit en disant qu'aucun pays n'est vraiment prêt à réagir à une catastrophe qui créerait des milliers et des milliers de personnes blessées et décédées en quelques minutes .

L'aide humanitaire s'organise

Selon la Dre Liu, l'aide humanitaire s'est rapidement mobilisée dans les deux pays frappés par le séisme. La tâche n'est pas facile, surtout du côté syrien. Mais, ironiquement, l'état de guerre civile en Syrie a permis un déploiement plus rapide des ressources.

L’avantage, c’est qu'il y a déjà un dispositif humanitaire sur place. La Turquie accueillait déjà des millions de réfugiés syriens, et dans le nord de la Syrie il y a aussi un montage d’aide humanitaire déjà sur place , souligne-t-elle.

Des secouristes évacuent une personne qui a survécu à l'affaissement d'un édifice dans la ville de Kahramanmaras, dans le sud de la Turquie, à la suite du séisme du 6 février. Photo : La Presse canadienne / Khalil Hamra / Associated Press

Lorsqu'un tel dispositif est absent, il est très difficile pour un organisme de se mobiliser en temps opportun.

Erme Köksalan, un résident de la ville de Gaziantep, en Turquie, et professeur à l'université du même nom, a aussi livré son témoignage au micro de Tout un matin. Après les premières heures particulièrement difficiles, d'importantes ressources ont pu être mobilisées, selon lui.

[Dans les 24 heures suivant le séisme], il y avait peu d’organisation, malheureusement. Il y a eu un grand choc. Les routes étaient détruites, alors les gens ne pouvaient pas arriver dans les villes. Maintenant, les organisations [humanitaires] commencent à mieux opérer. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ça commence à se faire , affirme-t-il.

M. Köksalan s'est d'abord réfugié à l'Université de Gaziantep avant de se rendre chez des amis. Il prévoit se rendre chez des proches dans l'ouest de la Turquie, dans un secteur qui n'a pas été touché par le séisme.

Le gouvernement Trudeau a déjà manifesté son intention d'offrir de l'aide humanitaire aux sinistrés turcs et syriens.

Quant aux citoyens canadiens, la Dre Liu estime que les dons sont d'une grande utilité. Mais les sommes devraient être envoyés aux organismes qui sont déjà sur place afin que l'aide se rende rapidement aux victimes.