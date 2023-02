Aucun échéancier pour la reconstruction des maisons de la Première Nation de Peguis

Le directeur du logement et de la gestion des urgences de Peguis, William Sutherland, s’occupe de l’évaluation et de la planification des maisons. Son objectif est de ramener le plus grand nombre possible de personnes évacuées à la communauté, le plus rapidement possible.

Il s’agit de rapatrier les personnes évacuées non seulement en 2022, mais aussi d’informer les autres personnes qui ont été touchées par les inondations précédentes afin de les ramener chez elles , indique-t-il.

Bien qu’il soit encore en train de dresser la liste totale du nombre de maisons endommagées, M. Sutherland pense qu’il y en aura des centaines.

Il ne s’agit pas de simples travaux de réparation. Si nous réparons une maison pour qu’elle soit à nouveau inondée et à nouveau endommagée lors d’une autre inondation, ce n’est pas vraiment la solution , estime M. Sutherland.

Le chef de la réserve, Glenn Hudson, mentionne que sa communauté collabore avec Services aux Autochtones Canada, mais que le processus est lent.

Il indique que la Première Nation attend toujours l’approbation du financement avant de pouvoir procéder à des réparations, des déménagements ou des reconstructions majeures de maisons, ce qui pourrait prendre jusqu’à trois ans.

Services aux Autochtones Canada déclare qu’il continue à travailler avec Peguis pour répondre aux besoins de logement de la communauté.

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, souligne qu’elle avait récemment rencontré le chef et que son gouvernement s’engage à agir le plus rapidement possible.

Nous attendons des détails de la part de dirigeants locaux et dès que nous aurons terminé ces plans, nous pourrons commencer , dit-elle.

Les résidents croisent les doigts

Darryle Sinclair est l’un des nombreux résidents évacués de la Première Nation de Peguis qui pourraient se retrouver sans maison pendant des années.

La maison de Darryle Sinclair a été endommagée après que son sous-sol se soit rempli d'eau lors de l'inondation du printemps dernier. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Nous devons déménager et nous installer de nouveau. Quant à la maison de remplacement, nous devons attendre que tout soit prêt et revienne à la normale. C’est dur , raconte-t-il

Des centaines de maisons ont été endommagées depuis que les inondations ont forcé plus de 2000 personnes à quitter la Première Nation au printemps dernier.

« Il n’y a pas d’échéancier. Je croise les doigts et j’espère que ce sera bientôt. » — Une citation de Darryle Sinclair, membre de la communauté de Peguis

M. Sinclair raconte que c’est bouleversant de regarder la maison dans laquelle il a mis tant de travail et de savoir qu’il ne pourra plus jamais y vivre.

Tout vous manque. Vous voulez être avec vos amis et vos voisins. Vous voulez que votre famille soit là , souligne-t-il.

Bien que Peguis soit la plus grande Première Nation du Manitoba, William Sutherland précise qu’elle est également la plus exposée aux inondations. Mais cela n’a pas toujours été le cas.

Au début des années 1900, les habitants de Peguis ont été chassés de leurs terres d’origine, près de Selkirk, parce que la communauté a commencé à connaître un essor économique.

Avec les informations de Brittany Greenslade