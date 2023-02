Un premier visionnement de Mégantic émotif, mais plutôt bien accueilli

La série a été inspirée de la tragédie du 6 juillet 2013, qui a fait 47 victimes.

Dans la salle, plusieurs connaissaient des victimes ou reconnaissaient des personnes représentées à l’écran. Comme l'avait prévu la santé publique, les émotions étaient au rendez-vous.

Voyez-le comme un moment touchant collectif , a lancé d’entrée de jeu la médecin-conseil à la santé publique de l’Estrie, Mélissa Généreux. S’adressant au public avant le visionnement, elle leur a servi ce conseil : Il y autant de façons de réagir aux images qu’on va voir qu’il y a de gens dans la salle. J’ai envie qu’on se donne le droit d’accueillir ces émotions et de les vivre.

C’est ce qu’a fait Richard Michaud, qui soutient que la série est très, très bien faite . Oui, cela a fait du bien. À un moment donné, il faut les vivre, les émotions , a-t-il confié après la représentation.

Maryse Boulanger a elle aussi aimé ce qu’elle a vu. Mais personnellement, je n’ai pas perdu personne. Ceux à qui on raconte l’histoire, je peux comprendre qu’ils ne soient pas là , nuance-t-elle.

La productrice Sophie Lorain s'adresse à la foule. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Pour la productrice de Mégantic, Sophie Lorain, le public a bien réagi au visionnement, ajoutant que son équipe était fébrile depuis plusieurs semaines.

[Les citoyens de Mégantic] ont vu que ça avait été fait avec respect et que ça les rassurait, d’une certaine façon. Qu’on n’était pas là pour prendre avantage d’une certaine situation et d’en faire un exploit purement spectaculaire , remarque-t-elle.

Pour elle, c’est l’humain qui est au coeur de cette série, et c’est ce qui doit ressortir. Il y a du vrai monde qui a subi cette tragédie-là , insiste-t-elle, en soulignant que la fiction est basée sur la récolte de nombreux témoignages.

À savoir s’il n’était pas trop tôt pour lancer une série sur la tragédie survenue à Lac-Mégantic, il y a 10 ans, Sophie Lorain a répliqué que ça fait cent fois qu’on lui pose cette question. Même si elle n’a toujours pas la réponse, elle s’empresse de souligner que d'autres productions sont en préparation au Canada anglais et à l’international.

« C’est notre monde, Mégantic, c'est le Québec aussi. La tragédie s’est passée ici. Il en allait de notre responsabilité, je crois, de le faire. Si ça n’avait pas été nous, ça aurait été quelqu'un d'autre. » — Une citation de Sophie Lorain, productrice de Mégantic

La productrice reconnaît toutefois qu’elle ne sera pas en mesure d’éviter tout malentendu et tout écueil . On n’était pas là ce soir-là, on ne sait pas exactement ce qui s’est passé.

Un choc pour d'autres citoyens

Si des citoyens ont aimé le visionnement en groupe de ce premier épisode, d’autres ont préféré fuir l’événement. Certains regarderont la série à la maison, mais le citoyen Daniel Poulin, lui, va la bouder.

C'est le côté romancé, plus près de la fiction que du documentaire, qui l'a dérangé.

C’est quand il a vu une comédienne qui ressemblait énormément à la fille de quelqu’un qu’[il] connaissait très bien qu’il a pris sa décision.

Mettons que le choc que ça m'a donné sur le coup, j'ai dit : "Non, ça, ça ne me tenterait pas" , raconte-t-il.

La deuxième raison, c'est qu’on a fait une fiction inspirée de faits réels. Moi, la crainte que j'aie, que plusieurs ont, c'est que les gens qui vont écouter ça vont penser que c'est comme ça que ça s'est passé , craint-il.

« Oui, il va y avoir des choses qui se sont passées comme ça. Mais le côté romancé de la chose, ça, j'ai énormément de difficultés avec ça. » — Une citation de Daniel Poulin, un citoyen qui explique pourquoi il n'écoutera pas Mégantic

Rappelons que vendredi, la direction de la Santé publique de l'Estrie a présenté quelques recommandations à la population de Lac-Mégantic en vue du visionnement de la télésérie.

La série Mégantic sera présentée dès jeudi sur Club illico.