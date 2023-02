Le marché immobilier de la Saskatchewan est en baisse

Les agents immobiliers de la Saskatchewan affirment que l'offre sur le marché du logement est à son plus bas niveau depuis plus d'une décennie.

Selon les agents immobiliers, l'offre est très faible sur le marché du logement de la province, surtout en ce qui concerne les maisons à bas prix.

Les acheteurs sur le marché sont prêts, disposés, capables d'acheter et préqualifiés, mais il n'y a rien à acheter pour eux , déplore Scott Ziegler, agent immobilier à Saskatoon.

Lorsque nous avons ces pénuries d'inventaire, statistiquement parlant, il s'agit plutôt d'un marché équilibré. Mais si vous êtes un acheteur sur le marché actuel et que vous cherchez une maison de moins de 500 000 $, vous n'avez certainement pas l'impression d'être dans un marché d'acheteurs , ajoute M. Ziegler.

Il affirme que les 415 logements à vendre qui s'ajoutent sur le marché de Saskatoon en janvier étaient les moins nombreux pour un mois en cinq ans.

« C'est un signe clair que les vendeurs hésitent à mettre leur maison sur le marché. » — Une citation de Scott Ziegler

L’Association des agents immobiliers de la Saskatchewan déclare que si les ventes de janvier ont été inférieures à celles des deux dernières années, elles restent conformes aux niveaux pré-pandémiques.

Selon la SRA , 631 ventes ont été enregistrées dans la province en janvier, soit une baisse de près de 16 % comparativement à l'an dernier.

Scott Ziegler ajoute que le domaine de la construction à Saskatoon privilégie actuellement des logements à location plutôt que des immeubles en copropriété.

Selon Scott Ziegler, le manque d'inventaire en Saskatchewan maintiendra les prix relativement stables à court terme. Photo : Fournie par Scott Ziegler

« Contrairement à d'autres marchés au Canada, comme Vancouver et Toronto, où les prix ont chuté de façon spectaculaire, le manque d'inventaire va contribuer à soutenir les prix à Saskatoon, car la demande des acheteurs est suffisante. » — Une citation de Scott Ziegler

Le directeur des affaires publiques de l’Association des agents immobiliers de la Saskatchewan, Cole Zawislak, affirme que la hausse des taux d'intérêt, conjuguée aux pressions inflationnistes continues, a un impact sur ce que les gens peuvent se permettre.

Il ajoute qu'il est très préoccupant de constater qu'il n'y a pas beaucoup de choix en ce moment, car il n'y a pas beaucoup d'inventaire dans le segment le plus abordable du marché.

Selon M. Zawislak, les hausses du taux d'intérêt et la diminution du choix dans le segment le plus abordable du marché, des maisons coûtant moins de 500 000 $, contribuent à une baisse générale des ventes. Par conséquent, il dit que les prix de référence augmentent pour les copropriétés.

Le directeur des affaires publiques de l'Association des agents immobiliers de la Saskatchewan, Cole Zawislak, affirme que la hausse des taux d'intérêt, combinée aux pressions inflationnistes continues, a un impact sur ce que les gens peuvent se permettre. Photo : Fournie par Cole Zawislak

De nombreuses régions de la province, à l'exception de Moose Jaw et de North Battleford, ont connu une baisse annuelle du nombre de ventes.

L’Association des agents immobiliers de la Saskatchewan affirme que toutes les régions autres que Moose Jaw et North Battleford ont connu une baisse mensuelle du nombre de maisons à vendre comparativement aux moyennes sur 10 ans. Mais Cole Zawislak croit que la Saskatchewan se porte toujours bien par rapport aux autres marchés canadiens.

Il indique qu'il y a actuellement 5224 unités à vendre dans la province, soit 28 % de moins que la moyenne sur 10 ans.

Regina a enregistré 300 maisons de plus à vendre en janvier, soit le nombre le plus faible depuis 2010. Saskatoon en a signalé 415, le chiffre le plus bas depuis 2008.

« À Saskatoon, il y a actuellement 868 unités sur le marché, soit 36 % de moins que la moyenne sur 10 ans. À Regina, 794 unités sont actuellement disponibles, mais c'est 22 % de moins que la moyenne de la dernière décennie. » — Une citation de Cole Zawislak