Caribou forestier : Alliance Forêt Boréale dénonce l’intention d’Ottawa d'intervenir

Le ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault a fait part de sa volonté de recommander au conseil des ministres et au premier ministre Justin Trudeau d’intervenir pour que l’habitat essentiel du caribou forestier sur le territoire du Québec soit mieux protégé.

Par voie de communiqué, Alliance Forêt Boréale rappelle que le gouvernement du Québec travaille à l’élaboration d’une stratégie provinciale de protection de l'animal et que des consultations doivent avoir lieu au cours des prochaines semaines.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec est en plein travail […]. La collaboration entre les parties prenantes est en cours et le dépôt de la stratégie a toujours été prévu pour juin 2023. Le gouvernement fédéral doit laisser Québec gérer son territoire , a affirmé le président de l'organisme et préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon.

Alliance forêt boréale a pour mission de mobiliser tous les acteurs socioéconomiques à sa cause, laquelle consiste en la défense de la foresterie durable, du droit de récolter et de créer de la richesse en mettant en valeur la forêt boréale au bénéfice des communautés forestières.

Alliance forêt boréale continue à travailler en partenariat avec tous les acteurs du domaine forestier pour assurer la pérennité et le développement durable des collectivités forestières , peut-on lire dans le communiqué.

Les députés du Bloc outrés

Les députés bloquistes de Jonquière et de Lac-Saint-Jean, Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe, ont dénoncé avec véhémence l’intervention du ministre Guilbeault dans le dossier du caribou forestier, lundi.

Un décret d’Ottawa serait inacceptable et va à l’encontre de l’autonomie du Québec dans la gestion de son territoire. Les pistes de solutions sont loin d’être épuisées et ce dossier mérite des efforts de négociation et de concertation avec les milieux , a réagi Mario Simard.