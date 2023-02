Deux musées collaborent pour devenir l’Espace bleu du Bas-Saint-Laurent

En entrevue à l'émission Même fréquence, la directrice du Musée du Bas-Saint-Laurent, Mélanie Girard, a affirmé qu'une esquisse de proposition est actuellement sur la table pour qu'un Espace bleu (ainsi que les sommes qui y sont rattachées) soit déployé dans les deux musées.

Il y a une concertation régionale sur le fait que cet argent-là, on souhaite qu’il aille dans les projets qui existent déjà, dans les institutions muséales qui ont des projets semblables , a précisé Mme Girard, sans vouloir entrer dans les détails.

Son homologue au Musée régional de Rimouski, Daisy Boustany, explique que bon nombre d'institutions muséales déjà existantes peinent à accomplir leur mission et à entretenir leurs bâtiments en raison du sous-financement. Elle estime qu'au lieu de créer un nouveau musée, il est important de prendre soin de ceux qui jouent déjà un rôle important dans la région.

Qu'est-ce qu'un Espace bleu?

En juin 2021, Québec a créé un nouveau réseau de musées à travers la province. Ces musées, appelés Espaces bleus, ont pour mission de faire connaître l’histoire, les particularités et les personnages importants de chacune des 17 régions du Québec. En plus de se trouver dans des bâtiments patrimoniaux, de présenter des expositions et d'offrir des activités de médiation culturelle, ces musées visent aussi à mettre en valeur la gastronomie et les produits locaux.