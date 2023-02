Le modèle de distribution des hebdomadaires gratuits en changement dans la région

Il est de plus en plus fréquent de voir ces publications gratuites disponibles en épicerie, dans des dépanneurs ou des pharmacies.

C’est notamment le cas du journal Le Réveil. Depuis sa relance en 2021 par l'entreprise Trium Médias, l’hebdomadaire se retrouve dans des commerces de proximité et dans des lieux publics. Les consommateurs peuvent se procurer un exemplaire à leur guise.

Selon la directrice des opérations chez Trium Médias, Stéphanie Gagnon, un autre modèle de distribution avait été envisagé au départ.

« Quand on a pris la décision de relancer un journal gratuit au Saguenay, il y a eu un questionnement, nécessairement, par rapport à sa distribution. On aurait pu opter pour le Publisac à ce moment-là, mais après ça il faut faire le choix de quel quartier plutôt qu’un autre. On s’est dit que c’était un choix qui était difficile à faire. »