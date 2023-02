Fermeture du pont Saint-François à Sherbrooke

C'est pour permettre la poursuite des travaux de construction du nouveau pont des Grandes-Fourches que la Ville de Sherbrooke procède à la fermeture du pont de la rue Terrill.

La fermeture sera complète, et ce, jusqu'en septembre prochain.

Les voitures devront donc emprunter un détour en passant par la rue Clémenceau, le boulevard Saint-François Nord et la rue King Ouest notamment. La Ville prévient qu'il faudra faire preuve de patience.

Seuls les cyclistes et les piétons pourront circuler sur le pont durant le chantier. Par communiqué, la Ville précise que les cyclistes devront cependant marcher à côté de leur vélo aux abords des chantiers . Elle souligne également que la présence de brigadiers sera ajustée et révisée près de l'École primaire Eymard pour assurer la sécurité des élèves et que le Service de police de Sherbrooke sera plus présent dans les chemins de détour.

Recommandations de la Ville de Sherbrooke Privilégier le transport en commun, la marche, le vélo et le covoiturage

Choisir le réseau autoroutier lors d'un transit d'est en ouest

Partir plus tôt

Planifier ses déplacements

Puisque 23 500 automobilistes empruntent ce pont en moyenne chaque jour, quelques mesures d'atténuation ont été mises en place en collaboration avec la Société de transport de Sherbrooke ( STS ). Des circuits de transport en commun seront notamment modifiés. Les lignes 4, 9, 17 et 51 changeront d'itinéraires et pendant les heures de pointe, des autobus s'arrêteront plus souvent aux deux extrémités du pont.

Mesures d'atténuation de la STS Quatre circuits d'autobus seront redirigés vers la rue King Ouest.

Des arrêts plus fréquents sont prévus aux deux extrémités du pont.

Les usagers devront traverser le pont à pied pour écourter leur trajet en autobus.

Un stationnement incitatif sera mis en place au Carrefour de l'Estrie.

Davantage d'autobus circuleront sur la rue Wellington Nord.

Le Cégep de Sherbrooke prévoit également certaines mesures pour donner un coup de main à sa communauté. Des centaines de voitures s'y rendent quotidiennement et un afflux de véhicules supplémentaires pour effectuer un détour risque d'apporter une congestion importante.