Une coupe d’arbres dénoncée à Trois-Rivières

M. Carle regarde le site avec désolation et se questionne sur la façon de développer à Trois-Rivières dans un moment où la protection des milieux naturels est un enjeu d'actualité au conseil municipal. Je ne peux pas comprendre en 2023 qu'on ne va pas laisser la nature en place. Si on regarde l'espace ici où c'était complètement boisé, il n'y a plus un arbre. Alors ce sont tous des terrains qui sont prêts à être développés, mais on n'a rien préservé. Ça va être facile à construire. Je ne comprends pas pourquoi on ne laisse pas quelques arbres , déplore-t-il.

Cette situation fait réfléchir le conseiller municipal Dany Carpentier qui est aussi président du comité sur la gestion et l'aménagement du territoire à Trois-Rivières. Surtout, dit-il, que la Ville a signé l'engagement de Montréal lors de la COP15; engagement qui vise notamment l'intégration de la biodiversité dans la planification du territoire.

On doit repenser la façon dont on bâtit nos quartiers, c'est évident. On doit aller plus loin dans la protection de nos espaces naturels. Oui, les milieux humides, mais aussi les forêts urbaines , affirme le conseiller du district de La-Vérendrye.

Des règles existent, assure la Ville. Un promoteur qui souhaite développer un projet domiciliaire doit conserver au minimum 10 % du couvert forestier sur l'ensemble du développement, mais c'est le promoteur qui décide de la façon de configurer l'espace.

Selon le porte-parole de la Ville, Mikaël Morissette, de plus en plus d'acheteurs exigent un couvert forestier plus dense aux promoteurs. On parle du 10 % de couverture minimum, mais il y a beaucoup de secteurs qui se construisent avec du 20, 25 voir du 40 % de conservation. C'est du cas par cas.

La Ville assure qu'un suivi rigoureux est en place pour assurer le renouvellement du couvert forestier. Un règlement municipal demande à ce qu'au minimum un arbre soit planté devant chaque résidence. Mais pour M. Carle, un arbre ne remplacera jamais une forêt entière.

Ça va prendre 10-15 ans avant d'avoir un arbre similaire à ce qui est coupé et les gens vont devoir débourser pour s'en procurer alors qu'ils sont là au départ , se désole-t-il.

Un citoyen dénonce la coupe d'arbres dans le secteur Sainte-Marthe à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Des règles à resserrer?

De nouveaux immeubles ont fait leur apparition dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry