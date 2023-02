Les ambulanciers paramédicaux de Windsor-Essex prêts pour la grève

L'enjeu principal des négociations contractuelles est la pénurie de personnel.

Selon le président de la section 2974 du Syndicat canadien de la fonction publique qui représente les ambulanciers, les membres dénoncent le système qui met en danger la communauté.

C'est déchirant d'arriver en retard sur une scène lorsqu'une personne a un besoin critique de l'aide d'un ambulancier. Et il est tout aussi déchirant de voir tant de travailleurs paramédicaux s'épuiser en raison du stress supplémentaire que leur imposent les lacunes du système , explique-t-il dans un communiqué.

Les ambulanciers ont du mal à suivre le rythme et les patients sont de plus en plus à risque en conséquence , poursuit James Jovanovic.

Selon lui, près de 40 travailleurs paramédicaux sont en arrêt en raison d'un accident du travail.

Pour résoudre le problème, M. Jovanovic demande aux Services médicaux d'urgence (SMU) d'Essex-Windsor d'investir davantage dans les efforts de rétention et de recrutement alors qu'ils perdent des travailleurs paramédicaux aussi rapidement qu'ils en embauchent de nouveaux.

Malheureusement, au cours des deux dernières années, nous n'avons vu aucune action réelle de la part des SMU d'Essex-Windsor ou du conseil de comté , explique-t-il.

Une quarantaine d'ambulanciers des Services médicaux d'urgence sont en arrêt pour cause d'accident du travail. Photo : SMU WIndsor-Essex

De meilleures conditions de travail

James Jovanovic souligne par ailleurs que, par rapport à d'autres services d'urgence, les travailleurs paramédicaux ne sont pas rémunérés de la même manière et leurs conditions de travail sont moins bonnes.

Selon lui, il n'est pas rare que les ambulanciers paramédicaux sautent les pauses repas et fassent des heures supplémentaires pour pallier le manque de personnel.

Pour plus de nouvelles locales, consultez Ici Windsor

En cas de grève, les ambulances continueront de répondre aux appels 911. La législation du gouvernement de l'Ontario exige qu'une entente sur les services ambulanciers essentiels soit mise en place afin que ces services soient maintenus d'une manière ou d'une autre.

Une telle entente n'existe toutefois pas actuellement entre le syndicat et le comté d'Essex. Une audience est prévue en avril. La Commission des relations de travail de l'Ontario prendra alors une décision exécutoire, selon le syndicat.

Le chef des SMU, Bruce Krauter, a refusé une entrevue alors que les discussions contractuelles se poursuivent, affirmant qu'il est engagé dans le processus de négociation et dans la négociation d'un contrat équitable.

Également contactée par CBC, la préfète du comté d'Essex, Hilda MacDonald, n'avait pas répondu au moment de la publication.

Avec des informations de CBC