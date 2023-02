Les microclimats ont un effet sur les plantes et les animaux

Climats particuliers et spécifiques à certaines zones, les microclimats, à en croire des scientifiques, sont observés tout autour de nous. Il peut s'agir de ce coin du quartier ou de la ville qui semble toujours plus chaud, qui reçoit toujours plus de neige ou de cette partie de votre potager qui a une particularité de faire pousser les plantes.

D'après des experts, Calgary, avec son ciel couvert en raison des montagnes et des vents chinooks, ou le centre-ville de Vancouver, généralement plus chaud avec moins de neige que les zones environnantes, sont des exemples types de microclimats.

L'échelle des microclimats peut aller de l'effet d'îlot de chaleur urbain qui englobe tout un centre-ville jusqu'à votre arrière-cour, capable de faire pousser différentes plantes.

Selon Sylvie Leroyer, chercheuse à Environnement et Changement climatique Canada, de nombreux facteurs entrent en jeu quand il faut parler de microclimats. Mais pour elle, les plus essentiels sont la température et l'humidité.

« Un microclimat est en fait la façon dont l'énergie, l'énergie solaire est utilisée par le sol. » — Une citation de Sylvie Leroyer, Environnement et Changement climatique Canada

Mme Leroyer précise que l'établissement d'un microclimat peut être complexe et qu'il faut tenir compte de tous les facteurs, notamment de la porosité du sol, de la quantité d'ombre que reçoit une zone, de la quantité de réflexion sur le sol et des changements d'altitude.

Un effet de pente diffère du jour à la nuit... Le soir, vous pouvez avoir certains vents qui descendent la pente lorsque la vallée est plus chaude en fin de journée et cela peut donc avoir un impact sur le microclimat , explique-t-elle.

Les plans d'eau jouent également un rôle en modérant la température et en affectant la configuration des vents.

Pendant la journée, vous aurez une circulation du vent venant de l'eau vers la terre qui est plus chaude, et le soir, c'est l'inverse. Tous ces effets interagissent de sorte qu'en fin de compte, cela peut être assez complexe , ajoute la scientifique.

Les avantages des microclimats

Mhairi McFarlane, directrice de la science et de l'intendance à Conservation de la nature Canada, explique que les microclimats peuvent avoir un effet significatif sur les plantes et les animaux présents dans l’endroit concerné.

Elle ajoute que les microclimats dans un écosystème peuvent être plus subtils et à plus petite échelle, mais vraiment importants.

Les microclimats sont tous relatifs. Le microclimat d'un insecte sera à une échelle différente de celui d'un animal plus grand. Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

« Le microclimat utile pour de minuscules petits insectes dans le sol va être à une échelle tout à fait différente pour un animal plus grand. » — Une citation de Mhairi McFarlane, Conservation de la nature Canada

McFarlane dit que les microclimats peuvent être aussi légers que les différences entre le dessus et le dessous d'une feuille.

Elle ajoute que les différences de microclimats sont souvent plus évidentes dans les zones montagneuses ou côtières.

Mais même dans les zones plus plates, de petites ondulations peuvent créer leurs propres microclimats qui contribuent à la diversité des espèces.

« Vous pouvez vous attendre à voir différents animaux et différentes plantes et différents endroits en raison de ces très petites variations d'humidité et de lumière. » — Une citation de Mhairi McFarlane, Conservation de la nature Canada

Sans inondation, les microclimats des zones humides peuvent changer au fil du temps. Photo : Allison Patrick

McFarlane déclare que les zones plus humides et ombragées accueillent des variétés différentes des endroits ensoleillés et secs, au sommet d’une petite colline ou même d’une pente vraiment légère.

Elle précise que les microclimats peuvent évoluer, soit d'eux-mêmes, soit à la suite d'une perturbation extérieure.

Si vous avez un creux naturel, l'eau va s'y accumuler et cela signifie que les plantes, par exemple, qui aiment avoir les racines mouillées, vont y pousser , explique-t-elle

Des microclimats dans votre propre arrière-cour

Chaque arrière-cour possède ses propres microclimats, et il est essentiel de les comprendre pour réussir son jardinage. C'est ce qu'affirme Helen Shook, technicienne de recherche qui dirige GardenLine, un service d'aide gratuit offert par l'Université de la Saskatchewan.

Les vergers urbains sont pleins de microclimats qui permettent de faire pousser différentes choses, comme ici à Edmonton. Photo : Melissa Penney

Dans les propriétés, il y a certains éléments qui influent sur la chaleur, le vent et peut-être même la température du sol , dit-elle.

Cela commence par l'emplacement de la cour. Selon Mme Shook, le côté sud est généralement plus sec, l'est est un peu plus doux, tandis que l'ouest reçoit un soleil chaud en été et le nord est souvent plus ombragé et plus venteux.

Il faut également prendre en compte des éléments comme la pente.

« Si vous vivez près d'une vallée fluviale ou d'un ravin, ou si vous vous trouvez sur un terrain très en pente, cela peut faire une différence. » — Une citation de Helen Shook

L’experte fait aussi savoir que dans les zones urbaines,les voisins peuvent également affecter votre microclimat.

Dans les propriétés urbaines, nous avons des voisins qui ont des maisons, des garages, nous avons des clôtures, et tous ces éléments vont ralentir la vitesse du vent , déclare-t-elle.

Les bâtiments plus hauts peuvent être un problème, car selon leur hauteur, ils peuvent en fait canaliser le vent vers le bas et créer une zone très turbulente.

Shook explique que la connaissance de votre zone de jardin et le suivi des microclimats présents dans votre cour aideront à un jardinage réussi, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain.

Avec les informations de Christy Climenhaga