Caribou forestier : Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe fustigent Ottawa

Un décret d’Ottawa serait inacceptable et va à l’encontre de l’autonomie du Québec dans la gestion de son territoire. Les pistes de solutions sont loin d’être épuisées et ce dossier mérite des efforts de négociation et de concertation avec les milieux. Ici, je vois seulement un gouvernement, qui d’un côté a autorisé des mégaprojets pétroliers en milieu marin, et qui de l’autre, veut redorer son image au Québec , a déclaré, par communiqué, le député de Jonquière, Mario Simard.

Rappelons que le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, estime que le territoire du caribou forestier n’est pas protégé efficacement au Québec. Il recommandera au conseil des ministres d’intervenir. Le ministre poursuit ainsi le processus légal qui avait été enclenché au printemps afin d’assurer la protection du caribou forestier.

Un caribou forestier Photo : Getty Images

Du côté du cabinet du ministre Guilbault, il a été indiqué à Radio-Canada que cette recommandation ne remet toutefois pas en question l’entente de principe entre Québec et Ottawa, qui prévoit que Québec doit présenter un plan de protection du caribou forestier au plus tard en juin. Québec visait notamment à maintenir un taux de perturbation de l'habitat essentiel à un maximum de 35 %.

La meilleure chose à faire pour le ministre Guilbeault est d’écouter les acteurs concernés et de laisser Québec agir , a ajouté le député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe.

Le même avis pour l’Alliance forêt boréale

La position des bloquistes est sensiblement la même que celle du président de l’Alliance forêt boréale (AFB), Yanick Baillargeon, qui estime qu’Ottawa doit laisser travailler Québec.

Il faut absolument que le gouvernement fédéral laisse le gouvernement provincial travailler en ce moment. Ils ont donné des devoirs au gouvernement provincial. Les gens du ministère de l'Environnement sont à travailler justement sur le prochain plan caribou. Je pense qu'à ce moment-là, le ministre Guilbault essaie de se faire une belle figure par rapport au projet de Bay du Nord qu’il a autorisé, au niveau des plateformes pétrolières, a exposé celui qui est également préfet de la MRC du Domaine-du-Roy.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, et le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy et président de l'Alliance Forêt Boréale, Yanick Baillargeon, à la sortie de la rencontre avec l'industrie en janvier. Photo : Radio-Canada

L’AFB regroupe des élus de communautés forestières et des syndicats du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

Yanick Baillargeon a récemment participé avec plusieurs élus de la région à deux rencontres convoquées par l’industrie forestière à Alma. Il avait alors été question de craintes à l'effet que le plan de protection du caribou coûterait des centaines d’emplois dans la région.

Le CREDD d’accord avec Ottawa

À l’opposé, le directeur général du Conseil régional de l’environnement et du développement durable (CREDD) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tommy Tremblay, dit partager les craintes d’Ottawa.

On invite à une collaboration entre le Québec et le Canada, justement, pour une meilleure protection du caribou forestier. On partage les craintes du gouvernement fédéral sur la protection de l’espèce. Effectivement, je pense qu'il faut mettre en place plusieurs mesures justement pour protéger le caribou forestier. Les inventaires sont assez clairs. On a des données scientifiques, on a des inventaires qui nous montrent qu'il faut protéger l'espèce puis on comprend le gouvernement fédéral , a-t-il commenté.

Les derniers inventaires publiés à la mi-janvier ont montré de nouveau que des hardes de caribou ont une population en déclin.

Avec les informations de Myriam Gauthier