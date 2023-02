L’hospitalisation forcée des sans-abris à New York critiquée de toutes parts

Alors que le froid glacial s’est abattu sur la mégalopole, une poignée de sans-abris tentent de se réchauffer en plein cœur de Times Square grâce à une petite roulotte où l’on offre un peu de thé et de café. Située à côté des grands magasins aux enseignes les plus scintillantes les unes que les autres, cette petite oasis de simplicité fait contraste dans le décor criblé d’écrans géants où défilent des publicités aux couleurs criardes.

Parmi les réconfortés du jour, Angel, un vétéran de l’armée américaine qui vit dans la rue depuis 10 ans avec des problèmes de santé mentale.

En plein milieu de Times Square, une petite échoppe où l'on sert du café aux sans-abris. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Son propos n’est pas toujours clair, mais dès qu’on lui demande ce qu’il pense du plan du maire de New York, Eric Adams, d’hospitaliser sans leur consentement des sans-abris comme lui qui seraient en crise de santé mentale, il s’enflamme.

Nous avons des droits dans ce pays, on peut aller où on veut. On a plus besoin de soutien dans les rues, plus de gens pour nous parler dans les rues. Ce soutien mental est nécessaire pour nous garder occupés ici , dit-il en pointant le haut de sa tête.

Ils sont nombreux comme Angel à dénoncer cette mesure qui donne maintenant toute la latitude aux policiers pour arrêter des sans-abris en crise et les hospitaliser de force.

L’objectif, selon le maire de la plus grande ville américaine qui compte presque 9 millions de citoyens, est de se concentrer sur ce petit groupe de sans-abris, de leur donner les soins dont ils ont besoin et de ne pas attendre qu'ils fassent quelque chose de dangereux contre eux-mêmes ou autrui.

D’autres solutions plus logiques

À quelques coins de rues de Times Square, dans le quartier Hell’s Kitchen, Fountain House, un organisme sans but lucratif accueille chaque année des centaines de sans-logis qui ont des problèmes de santé mentale. L’endroit ressemble à un club de loisirs pour membres fortunés.

Melanie Forman fait partie de ceux qui critiquent l'approche policière et médicamentée de la ville de New York face aux sans-logis en crise de santé mentale. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Dans l’édifice aux nombreux étages, on trouve aussi bien une grande cuisine communautaire, que de grands salons, des bibliothèques, de vastes bureaux et des salles de réunion. On est très loin de l‘image de ces centres d’accueil vétustes aux services minimaux. Ici, les sans-abris qui utilisent les infrastructures ne sont pas des patients, mais bien des membres à part entière de ce vaste club.

Melanie Forman, spécialiste des programmes offerts dans cet organisme, justifie cette approche plus humaine. Nous nous concentrons sur la conception sociale des locaux pour que ce ne soit pas un endroit où les gens ont l'impression d'être institutionnalisés, mais que ce soit leur communauté, ce qu'ils veulent voir. C’est axé sur une manière de réhabilitation sociale.

C'est précisément ce qui a attiré Saverio vers Fountain House . Au début, je ne voulais pas venir et puis j'ai commencé à fréquenter cet endroit et c’est là que j'ai réalisé que c'était un endroit sympa. Maintenant, j'aime travailler ici et rencontrer d’autres gens comme moi. Aujourd’hui, comme bien d’autres, il travaille et gagne un salaire qui lui permet de faire partie de ce club pas comme les autres.

Saverio, un sans-abri aux prises avec des problèmes de santé mentale, participe à la vie sociale au sein de l'organisme qui privilégie la réinsertion. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Quand elle a appris ce que voulait faire le maire de New York face aux sans-abris en crise de santé mentale, son sang n’a fait qu'un tour. Personnellement, j'ai été très contrariée par le manque de considération et de consultation des travailleurs sociaux, des prestataires de services de santé mentale et des hôpitaux.

« Ça m'a paru un peu irresponsable, comme s'ils avaient lancé cette initiative pour éventuellement cacher des gens qui sont sans abri et souffrent de problèmes de santé mentale » — Une citation de Melanie Forman, intervenante sociale à Fountain House

Un flot de critiques

Sandy Brower fait partie de ceux qu’on appelle ici les membres de Fountain House. Par le passé, elle a été en proie à des situations de détresse mentale. Alors qu’elle avait des pensées suicidaires, elle a appelé le service d’aide 988, qui lui a ensuite envoyé la police. Alors que ce n’est pas ce dont elle avait besoin.

L’idée qu’elle pourrait faire face à une hospitalisation forcée, comme préconisé par le maire de New York, l’effraie. C'est un hypocrite parce que maintenant il veut enfermer les gens et il pense qu'ils vont être ensuite surmédicamentés. Ce n'est peut-être pas bon pour eux. J'ai été dans cette situation et c’était terrible, j’avais des hallucinations.

Sandy Brower critique vertement l'initiative du maire de New York de donner le pouvoir aux policiers d'arrêter et d'interner en hôpital des sans-abris en détresse mentale. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Face à ce barrage de critiques, Eric Adams s’est défendu récemment sur les ondes du réseau Fox.

Tout d'abord, ce n'est pas un plan dirigé par la police et je pense qu'une partie de la distorsion dans les médias est vraiment injuste pour les New-Yorkais. Il s'agit d'un petit groupe spécifique de personnes qui ne peuvent pas prendre soin de leurs besoins fondamentaux et qui sont mentalement aux prises avec des maladies mentales au point d'être en danger pour eux-mêmes et pour les autres.

Rien pour arrêter la réprobation de la part d’intervenants du milieu comme Harvey Rosenthal, directeur général de l’Association new-yorkaise des services de réhabilitations psychiatriques.

Le maire de New York se plaint qu’on ne comprenne pas ses intentions. Pourtant, il y a tellement de meilleures idées existantes à suivre, comme plus de logements sociaux ou des unités de stabilisation de crise avec soutien par les pairs. L’approche du maire va à l’encontre de tout ça. Il se concentre sur l'hôpital, or si les gens ont besoin de nourriture, d'un abri et de vêtements, ce n’est certainement pas le meilleur endroit pour obtenir cela.

Melanie Forman n'ose pas imaginer de se retrouver dans la situation de ces sans-abris qui se font attraper par la police et se font interner en milieu hospitalier. Il est logique qu'ils se sentent en colère et qu'ils veuillent se déchaîner. Je pense que lorsque vous traitez quelqu'un avec plus de douceur et du point de vue de la désescalade de la crise, vous serez alors en mesure de trouver un terrain d'entente et d'obtenir un soutien pour cette personne.

Eric Adams, maire de New York fait face à un barrage de critiques sur son approche à l'égard aux sans-abris en détresse mentale. Photo : Getty Images / Spencer Platt

De l’avis du milieu et des sans-abris qui utilisent leurs services, des organismes comme Fountain House demeurent donc des solutions efficaces notamment pour la réinsertion sociale, mais pour l’instant, le financement des autorités locales n’est pas au rendez-vous, comme l’explique Harvey Rosenthal.

Nous ne pouvons pas pourvoir entre 30 et 40 % de postes actuellement. Donc, oui, nous avons besoin d'argent juste pour fonctionner et pour s'assurer que le personnel qualifié accède à ces emplois. En d'autres termes, nous devons stabiliser les programmes existants en les finançant correctement, mais il est tout aussi important d’en développer davantage.

Pour l’instant, une contestation judiciaire a été déposée devant les tribunaux par des organismes d’aide aux sans-abris. Jusqu’ici, un juge n’a pas voulu suspendre l’application du plan du Maire de New York, mais rien n’empêche de le faire plus tard, le temps de documenter les résultats de cette nouvelle mesure.

Alors qu’il termine son café dans le glacial Times Square, Angel a un petit conseil à donner à sa ville.

Tout ce que la ville doit faire, c'est donner plus d'amour, plus que de la discipline. Je veux dire, oui, vous avez besoin de votre discipline, mais vous devez aussi montrer la discipline pour l’amour. Ma mère avait l'habitude de dire, tu sais, qui aime bien châtie bien et tu vas aimer ça.

Éternel optimiste, il espère que sa voix, si petite soit-elle, sera entendue.