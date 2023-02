Les infirmières de tous les secteurs seront appelées à travailler les fins de semaine

Pour faire face à la pénurie d’infirmières dans les hôpitaux et les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de la région, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) exigera que les infirmières des tous les secteurs travaillent au moins une fin de semaine sur trois.

Radio-Canada a appris que cette nouvelle directive qui a été annoncée au personnel lundi entrera en vigueur à compter de la fin du mois de février, d’abord pour le personnel infirmier dans certains centres d’activités du secteur Drummond. Elle s’étendra ensuite graduellement à l’ensemble du personnel infirmier d’ici l’automne 2023.

Dans une communication écrite émanant de la haute direction du CIUSSS MCQ dont Nathalie Boisvert la PDG adjointe de l’établissement, on peut lire : La pression et la détresse vécues par les équipes 24/7, l'augmentation de bris de services, du temps supplémentaire et du temps supplémentaire obligatoire ont atteint un point de bascule qui nous amène à adopter un nouveau mode de planification des horaires.

La direction du CIUSSS y indique que les actions déployées depuis des mois pour tenter de diminuer la pression n'ont pas permis de redresser la situation qui est particulièrement critique dans le secteur de Drummond où les quarts non comblés et le TSO ont atteint des sommets .

Des mesures seront annoncées

Des infirmières en soins à domicile ou en milieu scolaire pourront être envoyées dans les hôpitaux ou en CHSLD une fin de semaine sur trois.

La direction précise dans le document que cette mesure est conforme à ce qui est prévu dans la convention collective du personnel concerné. Elle écrit espérer grâce à ce nouveau mode de planification offrir davantage de stabilité aux équipes des hôpitaux et CHSLD , une augmentation des quarts de travail comblés les fins de semaine, une diminution du TS , TSO et des bris de services, une diminution des départs, des absences maladies et des démissions.

Jointe en entrevue sur un autre sujet, la directrice adjointe à la direction des soins infirmiers au CIUSSS MCQ , Julie St-Onge, confirme que des mesures seront annoncées publiquement cette semaine, mais refuse d’en préciser la nature exacte.

« Dans les prochains jours, il y aura des mesures qui seront annoncées aux employés sur la planification estivale, modulation de service. [...] Mais, effectivement il y a plusieurs mesures qui vont être prises pour pouvoir pallier la problématique de main-d’œuvre qu’on connaît actuellement et qui nous inquiète pour la situation estivale, particulièrement. » — Une citation de Julie St-Onge, directrice adjointe à la direction des soins infirmiers au CIUSSS MCQ